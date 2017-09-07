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8 сентября, 07:08
Роспотребнадзор на Восточном экономическом форуме привил от гриппа 117 человек

В регионы доставлено более 58 млн доз отечественной вакцины, сообщили в ведомстве

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор организовал бесплатную вакцинацию отечественной вакциной на стенде ведомства в рамках третьего Восточного экономического форуме, который проходил во Владивостоке 6-7 сентября.

"За два дня работы стенда Роспотребнадзора прививку от гриппа получили 117 человек, включая высоких гостей форума, журналистов и представителей организаторов форума", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "[в этом сезоне] в Северном полушарии будут циркулировать три штамма гриппа, один из которых ранее не циркулировал широко, и иммунитет к которому у россиян не сформирован".

"За счет средств федерального бюджета закуплено и доставлено в регионы более 58 миллионов доз отечественной вакцины, включающей все три актуальных штамма", - уточнили в ведомстве.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершил работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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