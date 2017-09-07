СП "Роснефти" и Lamor будет выпускать оборудование для ликвидации разливов нефти

Совместная работа позволит внедрить передовые методы обучения российских специалистов в области применения и обслуживания произведенной в рамках контракта техники

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Общество группы "Роснефти" - АО "82 Судоремонтный завод" ("82 СРЗ") - и финская Lamor Corporation подписали договор об учреждении совместного предприятия. Об этом сообщается в пресс-релизе "Роснефти".

Совместное предприятие создано в целях производства техники и оборудования для ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН) на базе АО "82 СРЗ" в г. Мурманск.

К 2025 году в рамках совместного предприятия планируется достижение уровня локализации производства оборудования не менее 70%.

Отмечается, что данные договоренности позволят "Роснефти" обеспечить техническое проектирование и изготовление на территории РФ инновационной продукции для обеспечения безопасности при реализации проектов компании. Кроме того, совместная работа с Lamor позволит внедрить передовые методы обучения российских специалистов в области применения и обслуживания данной техники.

"Роснефть" - крупнейший недропользователь на континентальном шельфе Российской Федерации: Компания владеет 55 лицензиями (28 из них - на Арктическом шельфе), общей площадью более 1 млн кв. км.

Основополагающим принципом операционной деятельности компании является сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия хрупких морских экосистем. Проведению работ по геологоразведке предшествует серия детальных исследований окружающей среды: погоды, состояния льдов, их движения, особенностей животного мира. Полученные данные позволяют определить безопасные точки для проведения геологоразведочных работ, спроектировать буровые платформы и другие сооружения, необходимые для нефтедобычи.

Lamor работает в 94 странах и занимает до 40% глобального рынка оборудования ЛАРН, а также обладает опытом локализации производства своей продукции, в том числе США, Китае, Испании. Кроме того, компания обладает 30-летним опытом разработки и применения технологий в арктической зоне.

В России на протяжении 18 лет работают сервисные центры Lamor по обслуживанию и поддержке оборудования ЛАРН на базе компаний ООО "Экошельф" (Сахалин) и ООО "Экошельф-Балтика" (Санкт-Петербург). Помимо России представительства Lamor находятся в Бразилии, Китае, Омане, Перу, Турции, Великобритании и США. Компания занимается разработкой и внедрением технологий по реагированию на нефтяные разливы как в море, в т.ч. в арктической зоне, так и на береговой линии. Компания является мировым лидером в сфере ЛАРН, работая в различных климатических условиях, и занимает ведущие позиции на рынке производства и поставок арктического оборудования ЛАРН.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершил работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.