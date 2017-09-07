Комментируя дополнительный взнос в размере 942 млн руб. в уставный капитал СП, произведенный "Сибуром" в I квартале 2017 г., предправления компании отметил, что речь идет об акционерном финансировании

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. "Сибур" рассчитывает, что запуск производства бутилкаучуков на Reliance Sibur Elastomers Private Limited - совместном предприятии с Индийской нефтегазовой компанией Reliance Industries Limited (RIL), произойдет во второй половине 2018 года, сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума предправления компании Дмитрий Конов.

"Мы говорим, скорее, о второй половине следующего года. Нам, по сути, нужно, чтобы запустились основные части комплекса нашего партнера RIL, так как наш проект будет работать на сырье, которое выпускает этот комплекс", - сказал Конов, отвечая на вопрос о дате запуска СП.

Комментируя дополнительный взнос в размере 942 млн руб. в уставный капитал СП, произведенный "Сибуром" в I квартале 2017 г., Конов отметил, что речь идет об акционерном финансировании.

"Финансирование проекта ведется за счет средств акционеров и кредитных средств. Пропорция не поменялась, бюджет не поменялся, это просто связано с тем, что мы приближаемся к завершающей стадии проекта, банковские кредиты уже использовали и сейчас мы обеспечиваем финансирование взносами акционеров в уставный капитал", - сказал собеседник агентства.

В отчете за I полугодие текущего года компания раскрыла, что дополнительный взнос в уставный капитал СП был сделан в апреле 2017 г., еще 437 млн руб. холдинг внес в августе 2016 г. При этом доля участия группы в результате проведенных операций не изменилась (25,1%).

При этом Конов отметил, что проект отстает от первоначального графика ввода из-за различных географических факторов, в том числе, из-за непредсказуемости сезона дождей в Индии, на период которых работать на площадках становится невозможным физически из- за шторма.

Совместное предприятие с Индией

Совместное предприятие "Сибура" и Reliance Industries Limited учреждено в 2012 г. для строительства комплекса по производству бутилкаучука на интегрированном нефтехимическом комплексе Reliance Industries Limited в индийском городе Джамнагар.

Как сообщал "Сибур", в 2019 г. СП планирует запустить первое в Южной Азии производство галогенированного бутилкаучука.

"Сибур" - вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. "Сибур" реализует продукцию более чем 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.