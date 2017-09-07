Трутнев: реализуется порядка 85% заключенных на ВЭФ соглашений

Объем заключенных соглашений составил порядка 2,5 трлн рублей

ТАСС, 10 сентября. Выполняется порядка 85% соглашений, заключенных на полях Восточных экономических форумов. Мы научились привлекать инвестиции, однако это еще не означает решения всех проблем Дальнего Востока, сообщил в воскресенье вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

"КПД предыдущих форумов - 85%. Мы контролируем. У нас 85% соглашений доходит до их реализации", - сказал он.

По словам Трутнева, "первый этап развития Дальнего Востока состоялся". "Что это значит? Это значит, что мы научились привлекать инвестиции", - добавил он, отметив, что подписание соглашений на Восточном экономическом форуме еще не означает решения всех проблем Дальнего Востока.

По словам, Трутнева, президент РФ Владимир Путин "согласился дать поручение правительству Российской Федерации определить источники" финансовой поддержки Дальнего Востока. "Теперь это на его [президента] контроле. Я думаю, что мы эту задачу тоже решим", - отметил вице-премьер.

6-7 сентября 2017 года во Владивостоке (Приморский край) в третий раз прошел Восточный экономический форум - одна из крупнейших российских международных конференций. В форуме приняли участие более 6 тыс. человек. Зарубежные участники представляли более 60 стран. В работе форума приняли участие 775 представителей бизнеса.

Объем заключенных на полях Восточного экономического форума соглашений составил порядка 2,5 трлн рублей. Всего было подписано 217 соглашений.

В 2016 году ВЭФ посетили представители 56 стран. Было подписано 214 соглашений на общую сумму 1,85 трлн руб. В 2015 году объем подписанных соглашений составлял 1,3 трлн руб.