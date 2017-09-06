Анатолий Попов: мы вкладываемся в развитие клиентов-предпринимателей из малого бизнеса

В рамках ВЭФ-2017 старший вице-президент, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка в интервью ТАСС рассказал о программах поддержки малого и среднего предпринимательства

— Какие у вас впечатления от профильных сессий по малому бизнесу в рамках недавно прошедшего Восточного экономического форума? На ваш взгляд, какие сейчас бизнес-настроения у предпринимателей Дальнего Востока?

Старший вице-президент, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка Анатолий Попов в рамках ВЭФ-17 рассказал ТАСС о том, как поменялось мышление представителей МСБ и какие перспективы ожидает данный сектор.

— Мое личное впечатление позитивное. Кажется, что на Дальнем Востоке начали активизироваться различные процессы. К примеру, раньше многие не верили в программу Фонда развития Дальнего Востока "Доступный кредит для МСП". Она была запущена в прошлом году. Мы, как банк, в нее поверили и активно вложились. Наши сотрудники внимательно изучили и начали ее продвигать, доступно объясняя клиенту все этапы данной программы. Сбербанк по данному проекту выбрал уже порядка 5 млрд рублей, что составляет 95% от всех выдач по кредитной программе.

— По вашему мнению, какая роль у Сбербанка в развитии сектора МСБ?

— Мы видим себя в качестве ключевого игрока банковского сектора и провайдера государственных программ поддержки для предпринимателей. В конечном итоге то, как предприниматели будут развивать свой бизнес, зависит от того, смогут ли они оперативно узнать и воспользоваться имеющимися механизмами поддержки и затем построить успешное дело вместе с нами.

— Как вы считаете, хорошо ли в целом живется малому и среднему бизнесу РФ в существующем инвестклимате?

— Наш банк очень положительно оценивает инвестклимат. Если проиллюстрировать в цифрах, то выдачи кредитов МСБ за семь месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года увеличились на 57%, а если говорить только о малом бизнесе — рост превысил 72% выдач, в то время как в прошлом году фиксировали падение. Мы видим, что предприниматели поняли макроэкономическую ситуацию, сориентировались с курсом национальной валюты и уже примерно понимают, какие ставки сложились на рынке кредитования. В связи с этим, они готовы развивать новые проекты.

— По сути они являются одним из драйверов экономического роста в России?

— Безусловно. Но таким драйвером является наиболее активная часть предпринимателей, которая с помощью государственных программ поддержки, кредитов и льготных кредитных продуктов активно развивают свой бизнес и запускают новые проекты.

— Кстати, у вас запустился новый сервис "Легкий старт", который бесплатно позволяет открыть счет, рассчитаться с контрагентами на любую сумму без комиссии банка. Что повлияло на решение Сбербанка создать пакет бесплатных финансовых услуг?