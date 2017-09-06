Анатолий Попов: мы вкладываемся в развитие клиентов-предпринимателей из малого бизнеса

В рамках ВЭФ-2017 старший вице-президент, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка в интервью ТАСС рассказал о программах поддержки малого и среднего предпринимательства
Старший вице-президент, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка Анатолий Попов в рамках ВЭФ-17 рассказал ТАСС о том, как поменялось мышление представителей МСБ и какие перспективы ожидает данный сектор.
— Какие у вас впечатления от профильных сессий по малому бизнесу в рамках недавно прошедшего Восточного экономического форума? На ваш взгляд, какие сейчас бизнес-настроения у предпринимателей Дальнего Востока?
— Мое личное впечатление позитивное. Кажется, что на Дальнем Востоке начали активизироваться различные процессы. К примеру, раньше многие не верили в программу Фонда развития Дальнего Востока "Доступный кредит для МСП". Она была запущена в прошлом году. Мы, как банк, в нее поверили и активно вложились. Наши сотрудники внимательно изучили и начали ее продвигать, доступно объясняя клиенту все этапы данной программы. Сбербанк по данному проекту выбрал уже порядка 5 млрд рублей, что составляет 95% от всех выдач по кредитной программе.
— По вашему мнению, какая роль у Сбербанка в развитии сектора МСБ?
— Мы видим себя в качестве ключевого игрока банковского сектора и провайдера государственных программ поддержки для предпринимателей. В конечном итоге то, как предприниматели будут развивать свой бизнес, зависит от того, смогут ли они оперативно узнать и воспользоваться имеющимися механизмами поддержки и затем построить успешное дело вместе с нами.
— Как вы считаете, хорошо ли в целом живется малому и среднему бизнесу РФ в существующем инвестклимате?
— Наш банк очень положительно оценивает инвестклимат. Если проиллюстрировать в цифрах, то выдачи кредитов МСБ за семь месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года увеличились на 57%, а если говорить только о малом бизнесе — рост превысил 72% выдач, в то время как в прошлом году фиксировали падение. Мы видим, что предприниматели поняли макроэкономическую ситуацию, сориентировались с курсом национальной валюты и уже примерно понимают, какие ставки сложились на рынке кредитования. В связи с этим, они готовы развивать новые проекты.
— По сути они являются одним из драйверов экономического роста в России?
— Безусловно. Но таким драйвером является наиболее активная часть предпринимателей, которая с помощью государственных программ поддержки, кредитов и льготных кредитных продуктов активно развивают свой бизнес и запускают новые проекты.
— Кстати, у вас запустился новый сервис "Легкий старт", который бесплатно позволяет открыть счет, рассчитаться с контрагентами на любую сумму без комиссии банка. Что повлияло на решение Сбербанка создать пакет бесплатных финансовых услуг?
— Мы смотрели на технологические тенденции. У нас возросла скорость обслуживания платежей, в среднем платеж приходит через 3 минуты, если перечислять из Сбербанка в Сбербанк. Кроме того, большая часть обслуживания, в том числе и рассчетно-кассового, перешла в онлайн-режим. Это позволило нам сэкономить. Поэтому мы — как системообразующий банк — были просто обязаны создать бесплатный сервис для наших клиентов за счет сокращения наших издержек. Таким образом, мы вкладываемся в наших предпринимателей, улучшая жизнь малого бизнеса.
— Сколько, по вашему мнению, предпринимателей присоединятся к этому продукту до конца 2017 года?
— Сложно давать оценки. Но я думаю, что минимум 40 тыс. владельцев малого и среднего бизнеса воспользуются "Легким стартом" до конца 2017 года.
— А в целом сколько вообще было выдано кредитов малому и среднему бизнесу за год со стороны Сбербанка?
— С начала года малому и среднему бизнесу по всем кредитным продуктам Сбербанка было выдано 198 млрд рублей. При этом процент просроченной задолженности в банке последовательно снижается. Но мы стараемся предлагать предпринимателям не только кредиты, но и дополнительные сервисы, которые, так или иначе, развивают их бизнес. Вообще, удобнее получать все в одном месте и сосредоточиться на непосредственном развитии своей компании.
— Может ли в дальнейшем Сбербанк превратиться в экосистему для роста и развития малого бизнеса с учетом того, что вы почти каждый месяц пополняетесь какими-то новыми сервисами для данного сектора?
— Тут есть два ответа на этот вопрос. С одной стороны, мы не можем не превратиться, а с другой — нужно соответствовать постоянно меняющимся ожиданиям наших предпринимателей. Сейчас мы плотно фиксируем желания бизнеса, постоянно получаем обратную связь от наших клиентов из сектора МСБ. Иногда это небольшие доработки, иногда — достаточно серьезные. Таким образом, получается, что мы должны стать такой экосистемой, у нас нет другого выбора. Вокруг большая конкуренция и довольно открытый банковский рынок. Мы должны идти только вперед.
Беседовала Юлия Ермилова