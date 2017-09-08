ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Основатель российской фармацевтической компании "Р-Фарм" Алексей Репик вложил более $10 млн в проект робота-повара. Об этом он заявил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

Репик и основатель британской компании-разработчика робота-повара Moley Robotics Марк Олейник в августе 2017 года зарегистрировали компанию "Молей роботикс рус", следует из базы данных "Спарк". Оба предпринимателя имеют по 50% компании, генеральным директором стал Олейник.

"На текущий момент объем осуществленных инвестиций чуть больше $10 млн. Больше $10 млн, но меньше $20 млн. Сейчас. Но, конечно, к сожалению, мы понимаем, что даже до инвестиций в коммерциализацию все- таки это займет еще, наверное, больше чем заняло", - сказал Репик.

Основатель "Р-Фарм" пояснил, что владелец робота сможет удаленно заказывать ему определенное меню. "Роботическая кухня делает все идентично тому, как это делает человек. То есть вот ты любишь блинчики, которые бабушка делает. Вот если ты успел записать движения - как помешивать, как почерпывать - это будет точно идеально. Это принцип перенесения знаний", - рассказал Репик.

Все дело в компонентах

Он добавил, что первый прототип кухонного робота стоил больше миллиона долларов из-за очень дорогих компонентов. "Сейчас мы вышли фактически на первые промышленные прототипы, уже последние перед началом продаж. За три года цена упала, себестоимость почти в сто раз", - отметил Репик.

Основатель "Р-Фарм" уточнил, что первые роботические кухни будут стоить больше $100 тыс. Однако через 3-4 года их стоимость будет сопоставима цене хорошей дорогой кухни, а через 10 лет кухни-роботы станут доступными каждому.

Репик рассчитывает начать принимать заказы на роботов в 2018 году. "К 2019 году 300-400 первых [роботов] мы хотим поставить", - подчеркнул он.