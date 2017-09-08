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11 сентября, 18:29
"Алроса" в рамках ВЭФ реализовала алмазов на $14,8 млн, бриллиантов - на $1,7 млн

Кроме того, в рамках форума ограночная "дочка" "Алросы" - "Бриллианты Алроса" провела аукцион по продаже бриллиантов, реализовав 33 из 36 выставленных камней

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Алроса" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) реализовала на аукционах алмазы на $14,8 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания реализовала все 45 выставленных на продажу алмазов общей массой 1293 карата. Общая выручка от продаж составила 14,8 млн долларов", - уточняется в сообщении.

Кроме того, в рамках форума ограночная "дочка" "Алросы" - "Бриллианты Алроса" провела аукцион по продаже бриллиантов, реализовав 33 из 36 выставленных камней.

"Почти все представленные на аукционе бриллианты были проданы по цене, существенно превышающей стартовую. Общий объем продаж составил $1,7 млн", приводятся в сообщении слова директора "Бриллианты Алроса" Павла Винихина.

По данным компании, первые аукционы по продаже алмазов и бриллиантов во Владивостоке прошли на площадке Евразийского алмазного центра (ЕАЦ), который начал работу в сентябре 2016 года. Всего в период с сентября по декабрь прошлого года было реализовано 421,4 тыс. карат алмазов и бриллиантов, в первом квартале 2017 года - 440,4 тыс. карат.

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