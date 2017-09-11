МИД Японии: решений о смягчении визового режима с РФ нет

В ведомстве отметили, что по поводу взаимной отмены виз между Сахалином и Хоккайдо "на данный момент ничего не решено"

ТОКИО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Никаких решений относительно дальнейшего смягчения визового режима между Японией и Россией, в том числе между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо, на данный момент нет. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в японском МИД в ответ на просьбу прокомментировать предложение губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко о взаимной отмене визового режима.

"На данный момент что касается дальнейших мер по облегчению (визового режима), включая идею взаимной отмены виз между Хоккайдо и Сахалином, ничего не решено", - отметили во внешнеполитическом ведомстве, напомнив, что с января этого года для россиян упрощены процедуры получения японских виз. "Если говорить в общем, то мы считаем важным дальнейшую активизацию гуманитарных обменов между Хоккайдо и Сахалинской областью, которые являются соседними регионами двух стран, в направлении развития японско-российских отношений в различных областях", - добавили при этом в МИД страны.

Кожемяко 6 сентября во время Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке провел встречу с губернатором Хоккайдо Харуми Такахаси. По ее итогам пресс-служба правительства Сахалинской области сообщила, что российский губернатор предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым "туристическим мостом".

"Потенциал двусторонних туристических обменов велик, уверен, использовать его в полной мере поможет введение безвизового режима для россиян при посещении ими Японии. Сейчас визы отменены лишь для японцев, посещающих Сахалин на пароме Корсаков - Вакканай. Аналогичные ответные шаги с японской стороны позволили бы создать новый туристический продукт, пользующийся большой популярностью - Сахалин и Хоккайдо можно связать своеобразным туристическим мостом. Жители двух стран при этом получили бы возможность в течение одной недели свободно посещать курорты и Сахалина, и Японии", - сказал Кожемяко на встрече с Такахаси.

Японские власти с 1 января нынешнего года смягчили режим выдачи въездных виз российским гражданам. Соответствующая договоренность была приурочена к состоявшемуся в декабре прошлого года визиту президента РФ Владимира Путина в Японию.

Ослабление визовых требований в первую очередь касалось предпринимателей, деятелей культуры и ученых. Срок действия многократных виз для этих категорий граждан увеличен с трех до пяти лет. Кроме того, впервые была введена система многоразовых виз сроком на три года с пребыванием в стране максимум 30 дней подряд (их могут выдавать и туристам). Было отменено требование об обязательном наличии гарантийного письма от японского гражданина или принимающей стороны при самостоятельной организации поездки в Японию.