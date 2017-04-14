Глава "Ростелекома": мы хотим провести связь в каждый дом

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Михаил Осеевский в рамках Восточного экономического форума дал интервью ТАСС, в котором рассказал о прокладке подводной волоконно-оптической линии на Курилы

Цифровая экономика - одна из самых обсуждаемых тем в правительстве и телеком-отрасли. Ее развитие невозможно без телекоммуникационной инфраструктуры, но в России до сих пор не производится оборудование, которое могло бы полностью заменить импортные аналоги. "Ростелеком" считает, что Россия уже идет по пути замещения импортного оборудования, однако этот путь долгий и требует помощи на государственном уровне. Компания будет поддерживать те стартапы, которые направлены на производства российского "железа", а инвестиции в производителей оборудования, которые "Ростелеком" уже сделал – полностью оправдали себя. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума рассказал глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. — Как идет реализация тех программ, которые у вас есть на Дальнем Востоке? Что с подводной оптикой на Южные Курилы?

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— Мы сейчас реализуем на Дальнем Востоке масштабные проекты по развитию базовой инфраструктуры. В прошлом году было закончено строительство подводной волоконно-оптической линии связи Камчатка-Сахалин-Магадан. Сейчас развиваем оптические сети на территории населенных пунктов. Это дало очень мощный толчок в развитии нашего бизнеса: абонентская база и выручка компании там растут двузначными темпами – выше 20% год к году. Дальний Восток у нас сейчас лидер по росту среди всех макрорегионов. Приоритетная задача следующего года – это строительство высокоскоростного канала передачи данных до Курильских островов. Уже завершены морские и наземные изыскания, сейчас проводится тендер, по результатам которого будет разработана проектно-сметная документация. У нас два участника – Huawei и Nokia в лице их дочерних компаний, посмотрим, кто предложит лучшие условия. Планируем в сентябре подписать контракт, после чего компания начнет изготовление подводного кабеля протяженностью 765 километров. — Когда начнется непосредственно работа по прокладке кабеля? — По нашим расчетам, судно-кабелеукладчик может выйти в море и начать работы в июне 2018 года. На прокладку кабеля потребуется несколько месяцев, если не вмешаются погодные условия: в шторм вести работы нельзя, поскольку кабель может просто порваться, а каждая дополнительная сварка ухудшает качественные параметры оптической линии. Если все пойдет по плану, то в конце 2018 года клиентам на Курильских островах уже будет доступен высокоскоростной интернет. — Компании, которые участвуют в конкурсе, делают весь комплекс работ? — Да. Они делают кабель, выполняют все подводные и наземные работы – под ключ. — Сколько стоит этот проект? — Проект включен в Федеральную целевую программу: 2,7 млрд рублей – это деньги федерального бюджета. 600 млн рублей вкладывает "Ростелеком", большую часть из которых мы потратили на проектирование. А за счет ФЦП финансируется само строительство. — С точки зрения бизнеса это, в принципе, убыточный проект? То есть он больше рассчитан на перспективу? — С точки зрения бизнеса он, конечно, никогда не окупится, потому что население на Курилах не очень большое, пользователей немного. Поэтому в проекте и участвует государство. Государство плюс "Ростелеком". — Вы говорили о росте подключений и росте выручки. Какие это, в основном, подключения?

— В первую очередь, подключаются семьи, жители. Поэтому мы большое внимание уделяем строительству оптических сетей доступа, чтобы дойти до домохозяйств. Подключаются органы государственной власти, подключается бизнес - мы фиксируем рост по всем сегментам клиентов. Качественную связь получают наши коллеги – операторы мобильной связи. В общем, наша инфраструктура в дальневосточных регионах является базовой для всех. Надеемся, что на Курилах будет развиваться экономическая деятельность и тех компаний, которые там уже присутствуют, и тех, которые могут появиться в дальнейшем благодаря, например, российско-японскому сотрудничеству. — На какой период могут сохраниться двузначные темпы роста? — Рынок ШПД (широкополосный доступ - прим. ТАСС) насыщается, и количество пользователей конечно. Но пока мы видим на 2018 год достаточно серьезные перспективы. Потом, наверное, темпы будут замедляться. Хотя мы надеемся, что будут и дальше появляться крупные проекты, проекты национального масштаба. — Как идет подключение к интернету больниц? — Буквально на прошлой неделе мы начали масштабное подключение медицинских учреждений, это была инициатива президента России. Всего за два года нам нужно подключить около 14 тысяч больниц и поликлиник, в этом году – почти 4 тысячи. На Дальнем Востоке – 181 учреждение здравоохранения. Для того чтобы можно было передавать тяжелый контент – цифровые результаты обследований, томограммы, УЗИ и так далее – нужен высокоскоростной интернет, его обеспечивает только подключение по оптике. Основная идея проекта подключения больниц состоит в следующем: компьютеризированного оборудования закуплено за последние годы довольно много – и томографы, и рентгеновские установки, и УЗИ. Но, как правило, на местном уровне очень мало специалистов, умеющих работать с этим оборудованием. Нужна высокая квалификация и для анализа результатов обследования. Чтобы стать профессионалом, врачу нужно нарабатывать опыт, важно быть в коллективе, где идет обмен мнениями, знаниями.

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Поэтому на уровне местных медицинских учреждений будут, в основном, проводиться обследования, а дальше эта информация будет передаваться в региональные архивы медицинских изображений. Сегодня есть три таких архива – в Республике Саха (Якутии), в Приморском крае и в Хабаровске. Эту систему и технологии создавала наша компания. Там хранится сейчас больше 200 тысяч изображений. Дальше специалисты областных или федеральных больниц, вузов, НИИ проводят диагностику, определяют характер заболевания, в общем, принимают сущностные решения. Они решают, нужно человека госпитализировать в один из этих городов, или же он может лечиться по месту жительства. В итоге эффективность использования установленного оборудования, конечно, должна повыситься. На сегодня в целом по стране только треть медицинских учреждений подключена к интернету по оптическим линиям связи, остальные – по "меди" (медный кабель – прим.ТАСС), по которой большие объемы информацию не передашь. Поэтому нас ждет качественное изменение, повышение эффективности, в первую очередь диагностики, да и всего лечебного процесса, что, надеюсь, отразится и на увеличении продолжительности жизни. — Давайте поговорим о программе "Цифровая экономика". "Ростелеком" - один из основных игроков в реализации этой программы, как в этой связи вы видите сейчас взаимодействие в реализации этой программы между госкомпаниями – "Ростелекомом", Ростехом и Сбербанком – и частными игроками? — Действительно, на базе государственных компаний будут созданы три из пяти центров компетенций. Но есть еще большой социум в виде рабочих групп, которые создаются вокруг каждого из центров компетенций и которые возглавляют представители как раз частных компаний. Вот нашим партнером по центру компетенций "Развитие инфраструктуры" является "Мегафон". Поэтому работа будет строиться так, чтобы было услышано мнение каждого. — Когда будет объявлен глава АНО "Цифровая экономика"? — Сразу после того, как организация будет зарегистрирована. Когда сдаются документы в Минюст, в них должна быть указана фамилия руководителя. В середине сентября эта информация станет публичной. — Будет ли стратегия "Ростелекома" каким-то образом корректироваться в связи принятием программы развития цифровой экономики? — Да, конечно, мы ее будем гармонизировать с программой. Хотя в целом какое-то глобальное изменение нашего тренда не планируется: мы изначально планировали наращивать мощности и базовой сети, и дата-центров, и развивать цифровые платформы. — То есть программа совпадает с приоритетами "Ростелекома" сейчас?

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— Конечно. Вообще для дальнейшего движения страны по треку цифровой экономики нужна очень мощная и разветвленная инфраструктура передачи, хранения и обработки огромных массивов данных. Это так же важно, как дороги, газопроводы или магистральные линии электропередачи. За это направление отвечает в стране "Ростелеком", никакой другой альтернативы просто не существует. И поэтому мы должны обеспечить граждан, бизнес, операторов, государство этой ключевой инфраструктурой. Мы закладываем это в нашу стратегию. — Каким образом будет выглядеть ваша венчурная деятельность? И что с помощью венчурной деятельности вы пытаетесь достичь? — Мы понимаем, что для того, чтобы двигаться вперед, нужны новеллы, нужно искать продукты и сервисы, которые могут изменить рынок и дать толчок развитию бизнеса. Осенью мы обнародуем наше видение венчурной деятельности, как мы будем взаимодействовать со стартапами, которые попадают в сферу наших интересов. Мы хотели бы создать большую "воронку", куда попадали бы по самым разным каналам предложения и информация о деятельности таких компаний. У нас нет иллюзий, что на выходе из этой воронки мы получим какое-то огромное количество проектов. 5-10 компаний в год – это будет уже хороший результат. Но мы сразу ставим ограничения: будем рассматривать только компании, у которых уже есть продукт хоть в какой-то стадии готовности. Он может быть не полностью завершенным, но это должно быть что-то реальное. Пока мы в целом удовлетворены нашими венчурными инвестициями, видим, что они практически все попали в цель. — А какие сферы деятельности вас интересуют в этом плане? — Наша целевая установка остается неизменной – производство оборудования и ПО с целью импортозамещения. Мы нуждаемся сегодня в современных технологиях передачи, хранения и обработки информации. Будем смотреть на разработчиков цифровых платформ и приложений по приоритетным сегментам. Это будет помогать нам развивать проекты "умный и безопасный город", машинный интеллект, телемедицину, электронное образование и другие направления. — А как бы вы оценили сейчас потенциал в нашей отрасли производства сетевого оборудования? Ведь вы сами говорили, что кабель на Курилы будут прокладывать либо Nokia, либо Huawei.