Лавров на встрече с Коно назвал востребованным диалог с Токио по проблеме безопасности

Министр иностранных дел РФ отметил, что российская сторона рада возможности встретиться с японской на полях Генассамблеи ООН

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Москва считает весьма востребованным постоянный диалог в Токио по проблеме безопасности, особенно на фоне критической ситуации, которая складывается на Корейском полуострове. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Японии Таро Коно на полях сессии Генассамблеи ООН.

"Считаем постоянный диалог между Россией и Японией по проблематике безопасности в Северо-Восточной Азии весьма и весьма востребованным, прежде всего, в связи с той критической ситуацией, которая складывается на Корейском полуострове. Тем ценнее сегодняшняя возможность обменяться мнениями по этим и другим вопросам", - сказал российский министр.

"Мы рады возможности встретиться в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Мы встречаемся вскоре после того, как наши лидеры - президент России [Владимир Путин] и премьер-министр Японии [Синдзо Абэ] - провели важные переговоры на полях ВЭФ во Владивостоке. Они были весьма конструктивными, доверительными и продуктивными", - сказал Лавров. Он напомнил, что в ходе той встречи было подписано более полусотни соглашений, включая конвенцию по устранению двойного налогообложения, и были утверждены пять проектов в рамках осуществления совместной хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов.

Лавров назвал "очень полезным" обмен мнениями между президентом РФ и премьером Японии по вопросам международных отношений, "включая проблемы безопасности в общем регионе".

Коно в свою очередь заявил, что "очень рад" новой встрече. "Согласен, что во Владивостоке наши лидеры провели очень содержательные и конструктивные переговоры. Я намерен продвигать те пять проектов, которые выделили наши лидеры", - сказал глава МИД Японии.

Он напомнил, что 23 сентября в южной части Курильских островов "планируется посещение бывшими жителями островов мест захоронений". "К счастью, тайфун уже прошел, я надеюсь на хорошие погодные условия. И хотел бы выразить благодарность российской стороне за содействие в реализации данного проекта", - добавил глава МИД Японии.