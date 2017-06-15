Александр Повалко: стратегия развития российского венчурного рынка будет сформирована в 2018 году

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Генеральный директор Российской венчурной компании рассказал в интервью ТАСС о проектах на Дальнем Востоке, новых венчурных фондах и сотрудничестве с Ростехом и Роскосмосом

Генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко рассказал ТАСС в своем первом интервью на новой должности о проектах на Дальнем Востоке, новых венчурных фондах и сотрудничестве с Ростехом и Роскосмосом. — Российская венчурная компания принимала участие в ВЭФ, есть ли у РВК какие-то планы по развитию на Дальнем Востоке? Возможны ли локальные проекты в этом регионе?

— Конечно. Мы подписали в рамках ВЭФ соглашение о создании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий с Роснано и Фондом развития Дальнего Востока. Этот фонд ориентирован в том числе на венчурные инвестиции в проекты Национальной технологической инициативы. Одним из показателей успеха деятельности наших фондов является не только сам факт создания, но становление портфельных компаний фонда как глобальных игроков. И в этом смысле Дальний Восток, особенно если смотреть не только на российское производство, но и на Китай, и вообще и всю юго-восточную Азию, — это очень перспективный рынок. Безусловно, это требует существенных усилий на входе, но дает огромный выигрыш с точки зрения сбыта, с точки зрения продвижения наших технологий. — А ведете ли вы какие-либо переговоры с японскими или с китайскими инвесторами по созданию совместных фондов? Может быть, рассматриваете вхождение в какие-то уже существующие проекты? — Ведем. Мы сейчас находимся в стадии переговоров. — А с кем именно ведете? С Японией, Китаем или, может быть, Кореей? — В том числе с Китаем. — В какой сфере? — Все, что относится к мандату РВК — венчурные проекты. Мы не переходим в зону private equity, тем более не переходим в зону того, чем занимается, например, Российский фонд прямых инвестиций, то есть в большие инвестиционные проекты. Наш интерес — это венчурная стадия, новые технологии, высокорисковые проекты с большим потенциалом роста. Здесь мы, конечно, ориентируемся на то, что соответствует нашим интересам и требуется нашим партнерам. — А что им требуется? Какие сферы?

— Китай демонстрирует фантастические результаты по цифровизации во всех сферах. Это и IT, и интернет вещей, и роботизация. Сейчас очень большой интерес к беспилотникам — беспилотные грузовые перевозки, воздушные коптеры и так далее — все то, что резко повышает мобильность и снижает стоимость логистических путей. Здесь у нас хорошие перспективы, связанные в том числе с Национальной технологической инициативой, у которой как минимум три дорожных карты связаны именно с развитием беспилотников на суше, в небе и на море. — А есть ли какие-то конкретные сроки и планы по созданию фонда с Китаем? — Жесткого срока нет. В начале октября у нас должна быть утверждена стратегия РВК. А в следующем году — сформирована стратегия развития венчурного рынка уже как документа государственного планирования. Собственно говоря, наше предложение по инвестиционной стратегии и по партнерским направлениям мы вынесем на совет директоров. Будем обсуждать конкретные проекты — куда и, главное, зачем нам инвестировать. — Когда состоится этот совет? — В начале октября, то есть довольно скоро. — Скажите, насколько эффективно, на ваш взгляд, включаться в процесс создания фондов другим госкомпаниям? Кто-то изъявлял желание? Будет ли это тоже обсуждаться на совете директоров?

— Будет. У нас есть в том числе поручения по пяти госкомпаниям: Росатом, Ростех, ОАК, ОСК и Роскосмос. Эти компании должны создать корпоративные венчурные фонды. Им был дан соответствующий императив о том, что необходимо создавать подразделение по работе со стартапами и малыми инновационными компаниями, а также венчурные фонды для финансирования этой работы. С моей точки зрения, фонды, которые корпорация сама создает и сама ими управляет, могут решать только узкий класс задач. Это, скорее, расширение инструментов компании и не способствует существенному расширению кругозора корпорации и ее доступа к потоку проектов. Все-таки надо ориентироваться на профессиональные управляющие компании, и в том числе ставить не только стратегические цели, но соблюдать баланс интересов, где можно получить интересные, живые результаты. — И когда можно ожидать решений? — Срок, который поставлен правительством, это 15 октября. — То есть решение по созданию в принципе? Стратегическое решение? — Поручение заключалось в создании. Но объективности ради, мы должны понимать, что все-таки полноценное формирование фонда — это не дело месяца. Но у нас будет корпоративное решение о том, что такая структура создается, о том, что выделяются необходимые ресурсы, приняты какие-то документы. — О каких суммах идет речь? Может, озвучите? — Нет, сейчас не озвучу. Потому что пока все-таки каждая компания индивидуально формирует инвестиционную стратегию своего фонда. Именно от этого будет зависеть, сколько они готовы инвестировать ресурсов. — Какое будет соотношение РВК и госкомпаний в фондах? — Мы будем предлагать незначительную долю РВК в этих фондах. С нашей точки зрения, и одна сторона, и другая — это государственные деньги, а одной из целей РВК является привлечение частного капитала в отрасль. — Незначительные — это сколько? 10, 15%? — Незначительные — это от 5 до 10%. — В совместных фондах со Сколково есть уже какие-то первые сделки?

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