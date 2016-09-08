Захарова раскритиковала высказывания главы МИД Нидерландов в адрес словацкого премьера

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недипломатичными резкие высказывания главы МИД Нидерландов в адрес словацкого премьер-министра, который на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил сомнение в эффективности антироссийских санкций ЕС.

"Не буду комментировать то, что глава МИД Нидерландов Берт Кундерс позволил себе в своем комментарии публично отчитать главу правительства другого государства, это странно и недипломатично для дипломата. В его критической фразе содержалась мысль, что "недопустимо, чтобы Словакия позволяла себе занимать обособленную позицию", - процитировал она главу МИД Нидерландов. - Говорить о том, что суверенное государство не имеет права занимать позицию и иметь собственное мнение, противоречит международной правовым документам, в том числе Уставу ООН".

"Нидерланды позволяют себе занимать весьма обособленную позицию в вопросе употребления наркотических средств, - напомнила она. - Подобная постановка вопроса - когда кто-то указывает другой стране о том, что недопустимо иметь свое мнение по актуальным международным событиям, - это перечеркивание всех основ, на которых построен современный мир и, в частности, международное право".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с Владимиром Путиным 25 августа выразил сомнение в эффективности санкций ЕС в отношении России. На следующий день Берт Кундерс в одном из своих интервью назвал высказывания Фицо недопустимыми.