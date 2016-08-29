Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вологодские специалисты победили в чемпионате России "Лесоруб XXI века"

Регионы Северо-Западный федеральный округ Новости Вологодской области
29 августа, 20:07 UTC+3
Представители "Вологодского леса" стали лучшими в соревнованиях среди операторов харвестеров и гидроманипуляторов
Материал из 1 страницы
© Официальный портал правительства Вологодской области

Вологодские специалисты победили в двух номинациях Второго чемпионата России "Лесоруб XXI века", прошедшего в Архангельской области. От организаторов они получили новые автомобили Lada XRAY, сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.

"Соревнования стали для вологодских лесорубов триумфальными. По итогам соревнований в двух из трех номинаций победу одержали представители компании с символичным названием "Вологодский лес", получившие автомобили Lada XRAY", - говорится в сообщении.

В индивидуальном зачете среди операторов харвестеров победу одержал Константин Коновалов, ставший двукратным чемпионом России, среди операторов гидроманипуляторов - Андрей Вячеславов. Еще один представитель "Вологодского леса" Сергей Тонковский занял третье место в личном первенстве среди операторов гидроманипуляторов, выиграв снегоход "Буран".

Вологодскую область на чемпионате представляли девять команд. В итоговом зачете специалисты "Вологодского леса-1" оказались на пятом месте. Коллектив Бабаевского ЛПХ попал в первую десятку. Всего в соревнованиях приняла участие 41 команда из лесных регионов России, а также специалисты из Бельгии и Финляндии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
В Вологде завершилась международная выставка "Российский лес"
5
Дед Мороз отпраздновал день рождения в Великом Устюге
7
Под Вологдой открыли двухтонный памятник судаку
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Директор школы в Петербурге уволена после скандала с подделкой оценок
2
ПКР призвал Центр подготовки сборных России отреагировать на обвинения со стороны WADA
3
Вашингтон и Пекин создали конкуренцию ШОС и ОДКБ
4
Саратовский прокурор арестован на два месяца по подозрению в получении взятки
5
"Беспрецедентная наглость": реакция на отстранение сборной РФ от Паралимпиады
6
Ключевая помощница Хиллари Клинтон заявила, что уходит от мужа после скандала
7
Суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте россиянина Сергея Миронова
Темы дня
Реклама