Вологодские специалисты победили в чемпионате России "Лесоруб XXI века"

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Вологодские специалисты победили в двух номинациях Второго чемпионата России "Лесоруб XXI века", прошедшего в Архангельской области. От организаторов они получили новые автомобили Lada XRAY, сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.
"Соревнования стали для вологодских лесорубов триумфальными. По итогам соревнований в двух из трех номинаций победу одержали представители компании с символичным названием "Вологодский лес", получившие автомобили Lada XRAY", - говорится в сообщении.
В индивидуальном зачете среди операторов харвестеров победу одержал Константин Коновалов, ставший двукратным чемпионом России, среди операторов гидроманипуляторов - Андрей Вячеславов. Еще один представитель "Вологодского леса" Сергей Тонковский занял третье место в личном первенстве среди операторов гидроманипуляторов, выиграв снегоход "Буран".
Вологодскую область на чемпионате представляли девять команд. В итоговом зачете специалисты "Вологодского леса-1" оказались на пятом месте. Коллектив Бабаевского ЛПХ попал в первую десятку. Всего в соревнованиях приняла участие 41 команда из лесных регионов России, а также специалисты из Бельгии и Финляндии.