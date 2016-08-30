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Вологодские специалисты победили в чемпионате России "Лесоруб XXI века"

Регионы Северо-Западный федеральный округ Новости Вологодской области
30 августа, 9:36 UTC+3
Представители "Вологодского леса" стали лучшими в соревнованиях среди операторов харвестеров и гидроманипуляторов
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Вологодские специалисты победили в двух номинациях Второго чемпионата России "Лесоруб XXI века", прошедшего в Архангельской области. От организаторов они получили новые автомобили Lada XRAY, сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.

"Соревнования стали для вологодских лесорубов триумфальными. По итогам соревнований в двух из трех номинаций победу одержали представители компании с символичным названием "Вологодский лес", получившие автомобили Lada XRAY", - говорится в сообщении.

В индивидуальном зачете среди операторов харвестеров победу одержал Константин Коновалов, ставший двукратным чемпионом России, среди операторов гидроманипуляторов - Андрей Вячеславов.  Еще один представитель "Вологодского леса" Сергей Тонковский занял третье место в личном первенстве среди операторов гидроманипуляторов, выиграв снегоход "Буран".

Вологодскую область на чемпионате представляли девять команд. В итоговом зачете специалисты "Вологодского леса-1" оказались на пятом месте. Коллектив Бабаевского ЛПХ попал в первую десятку. Всего в соревнованиях приняла участие 41 команда из лесных регионов России, а также специалисты из Бельгии и Финляндии.

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