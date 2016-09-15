Правительство РФ выделило 56 млн руб. на строительство технопарка в Череповце. Вологодская область и инвесторы готовы вложить в проект еще более 100 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Для обеспечения софинансирования федеральной субсидии из областного бюджета будут выделены средства в размере 24,1 млн руб. Еще 80 млн руб. готовы вложить частные инвесторы. Таким образом, общая сумма средств, направленных на реализацию проекта, составит почти 160 млн руб.", - цитирует пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова.

По словам главы региона, федеральные средства направят на создание в Череповце в рамках государственно-частного партнерства современной площадки для занятий техническим творчеством. "Экономика России постоянно развивается, строятся инновационные промышленные предприятия и производственные комплексы, поэтому стране нужны инженерные кадры, нам нужны молодые люди с навыками моделирования, конструирования, робототехники и IT-технологий. Это совсем другой образовательный уровень, поэтому я очень рад, что правительство страны приняло решение поддержать нашу инициативу и выделить средства на создание на Вологодчине детского технопарка", - прокомментировал Олег Кувшинников.

Планируется, что сектора технопарка в Череповце откроются в том числе на базе Центра детского творчества и методического обеспечения, Дворца детского и юношеского творчества им. А. Алексеевой, а также музея металлургической промышленности компании "Северсталь".

Заявку на включение региона в федеральный проект Олег Кувшинников представил на встрече с главой Минобрнауки РФ в Москве в середине июля. Всего на строительство детских технопарков в стране правительство РФ выделило 925 млн руб. Из 29 субъектов на конкурсной основе были отобраны 17 регионов-победителей, среди которых оказалась Вологодская область. Детские технопарки создаются Минобрнауки совместно с Агентством стратегических инициатив в рамках проекта "Новая модель системы дополнительного образования детей".