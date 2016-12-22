Воронежские власти привлекли более 560 млн руб. на развитие промышленности региона

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Воронежские власти привлекли более 568,7 млн руб. на развитие промышленности региона в 2016 году. Как отметили в областном правительстве, средства получены в рамках участия в программах федеральных ведомств, через Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Кластер информационных технологий "Сколково", Корпорацию МСП.
Кроме того, предприятиями оборонно-промышленного комплекса в текущем году освоено финансирование из федерального бюджета в размере 5,2 млрд руб. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев подчеркнул на заседании президиума регионального правительства, что с 2017 года необходимо скорректировать все вопросы, касающиеся участия в различных госпрограммах с учетом нового проектного подхода федерального центра.
"Выделенные средства должны обеспечивать задачи софинансирования или предоставления государственных услуг, остальные деньги выделяются четко под показатели, которые обеспечиваются благодаря этим ресурсам", - сказал он. Губернатор поручил членам областного правительства проинвентаризировать все государственные и целевые программы и сформировать предложения по встраиванию в новый процесс.
Выручка ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) увеличится до 20 млрд руб., а численность персонала вырастет на 20% к 2020 году, сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Пришвин на встрече с Алексеем Гордеевым.
По его словам, завод имеет устойчивые заказы на ближайшие годы. ВАСО производит дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты Ил-96-300, Ил-96-400, региональные Ан-148, агрегаты и запчасти для воздушных судов, в том числе агрегаты для самолетов SSJ, а также оказывает услуги по ремонту и послегарантийному обслуживанию авиационной техники. Как отметил Дмитрий Пришвин, с 2019 года предприятие станет выпускать по два Ил-96 в год.
"Объединенная авиастроительная корпорация выбрала ВАСО в качестве основного производителя легких военно-транспортных самолетов Ил-112В. Завод уже приступил к строительству первого образца самолета. В середине 2017 года должен состояться первый полет", - сообщили в ПАО "ВАСО".
В текущем году завод передал новый самолет Ил-96-300 специальному летному отряду "Россия" Управления делами президента РФ, Ил-96-400 специальной комплектации - Минобороны России. В конце года заказчик получит еще один Ил -96-300.
По состоянию на 1 декабря полностью завершено выполнение 883 видов работ в 247 многоэтажках Воронежской области, попавших в краткосрочный план капремонта домов в 2015-2016 годах, на сумму 461 млн руб. К концу года более 18,4 тыс. человек улучшат свои жилищные условия, заявил директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области Сергей Крючков.
Он отметил, что в регионе отмечается положительная динамика собираемости взносов на капитальный ремонт. За 11 месяцев она составила 87,4% от начисленных взносов, что на 6,4% превышает среднероссийский показатель. Также Фонд приступил к реализации плана капремонта многоквартирных домов на 2016-2017 годы. В него попали 576 домов, где проживают более 50 тыс. человек. Стоимость работ составит 2,2 млрд руб.
Кроме того, в 2016-2017 годах предусмотрен капитальный ремонт или замена 121 лифта в 31 многоквартирном доме. На эти цели понадобится 216,8 млн руб. Уже оплачено приобретение лифтового оборудования в городе Россоши на сумму 4,16 млн руб.
Губернатор Воронежской области подчеркнул, что реализацию программ капитального ремонта многоквартирных домов в регионе необходимо проводить качественно и в срок.