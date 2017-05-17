"Алмаз-Антей" покажет модели комплексов ПВО и тренажеры на оборонной выставке в Минске

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит современные средства ПВО и тренажеры для них на Международной выставке вооружения и военной техники "Милекс-2017", которая пройдет с 20 по 22 мая в Минске (Республика Беларусь). Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Делегацию "Алмаз-Антея" на выставке возглавит заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

"На стенде концерна в виде моделей и плакатов будут продемонстрированы зенитная ракетная система "Антей-2500", зенитные ракетные комплексы семейства "Тор" и "Бук-М2Э". Основным звеном в экспозиции будет тренажер 9Ф678М, обеспечивающий обучение и индивидуальную тренировку расчетов ЗРК "Тор-М2Э (М2К)" в обстановке, максимально приближенной к боевой", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что тренажер, разработанный и изготовленный входящим в состав концерна ИЭМЗ "Купол", предусматривает выполнение расчетом всех операций боевой работы во всех режимах обзора воздушного пространства.

Кроме того, на выставке концерн представит информацию о модернизации ЗРК "ОСА-АКМ1", а также данные по всей номенклатуре радиолокационных станций собственной разработки и производства.

Дзиркалн сообщил, что в рамках выставки делегация "Алмаз-Антея" планирует провести ряд встреч и переговоров с иностранными партнерами.