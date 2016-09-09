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Падение японской империи: Маньчжурская операция как последний аккорд Второй мировой

Общество Вторая мировая война
9 сентября, 11:34 UTC+3
2 сентября 1945 года Императорская Япония подписала акт о капитуляции. Советский Союз принудил ее к сдаче, проведя Маньчжурскую наступательную операцию. Портал DV.land - о подробностях тех событий
Материал из 1 страницы
Моряки Тихоокеанского флота водружают флаг ВМФ СССР над бухтой Порт-Артура

Моряки Тихоокеанского флота водружают флаг ВМФ СССР над бухтой Порт-Артура

© Фотохроника ТАСС

К августу 1945 года Италия перешла на сторону союзников, а Германия была полностью разгромлена и капитулировала. Последним оплотом "Оси" оставалась Японская Империя, ожесточенно сражавшаяся с американцами на Тихоокеанском фронте. Японцы терпели поражения по всему театру военных действий, но сдаваться вовсе не собирались.

Это очень походило на безумие обреченных: пилоты-камикадзе, одиночные подводные лодки, начиненные взрывчаткой, самураи с катанами, бросающиеся в рукопашную схватку с криком "Банзай!" Японские солдаты готовы были стоять насмерть за своего императора и загубить еще множество жизней.

Почти 2 миллиона американцев и их союзников продолжали сражаться против 7 миллионной армии императорской Японии на островах, разбросанных в Тихом океане, и американское командование прогнозировало, что активные боевые действия до полного поражения Японии могут длиться ещё, по меньшей мере, два года.

Переброска советской армии на Дальний Восток

Переброска советской армии на Дальний Восток

© Фотохроника ТАСС

Хидэки Тодзио, премьер-министр Японии и министр армии, один из инициаторов атаки на американскую базу в Пёрл-Харбор в 1941 году, взлет карьеры которого начался во время службы в Квантунской армии, говорил: "Если эти белые дьяволы высадятся на наши острова, то японский дух уйдет в нашу великую цитадель — Маньчжурию, где у нас есть несокрушимая доблестная Квантунская армия".

25 июля 1945 года президент США Гарри Трумэн, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент Китайского Национального правительства Чан Кайши выдвинули перед Японией условия капитуляции. Потсдамский ультиматум гласил, что если Япония не примет предложенные условия, её подвергнут "скорейшему и полному уничтожению".

Япония ультиматум отвергла, и 6 августа американский бомбардировщик B-29 под названием "Энола Гэй" сбросил на Хиросиму "Малыша" — атомную бомбу мощностью в 18 килотонн. Японцам четко дали понять, что такое "скорейшее и полное уничтожение". Но даже это произвело впечатление лишь на некоторых министров правительства, остальные были полны решимости продолжать борьбу до конца.

Помочь "склонить Японию к миру" мог только Советский Союз. К тому же атака на японские войска в Маньчжурии полностью соответствовала интересам Советского Союза. Япония с 1941 года готовила тщательный план вторжения в СССР и держала у самых его границ почти полуторамиллионную Квантунскую армию. Раз и навсегда покончить с этой угрозой было важной государственной задачей.

Схема действий советских войск в Советско-японской войне

Схема действий советских войск в Советско-японской войне

Схема действий советских войск в Советско-японской войне

5 апреля 1945 года советское правительство официально заявило, что советско-японский пакт о нейтралитете, заключенный еще в 1941 году, более не действителен. Теперь терпящая поражения по всем фронтам японская армия вынуждена была уделить внимание ещё и новой угрозе: требовалось усилить оборону в Маньчжурии, что было невероятно важно для обеспечения бесперебойных поставок ценного сырья из Кореи и Китая.

В течение очень короткого времени, всего за четыре месяца, японцы дополнительно развернули в Маньчжурии 24 пехотных дивизии и 10 бригад, притом что на конец 1944 года на этом направлении несли службу всего 9 пехотных дивизий. Подготовить и хорошо вооружить такое количество бойцов в столь сжатые сроки было просто невозможно. Почти половину Квантунской армии, готовившейся защищать Империю от нападения большевиков, составляли плохо обученные призывники самого младшего возраста и привлеченные из запаса ограниченно годные солдаты, не подошедшие в своё время императорской армии по медицинским показаниям.

Остро не хватало вооружения и боеприпасов, новые дивизии были практически не обеспечены артиллерией и бронетехникой, а та, что имелась в наличии, устарела. Это касалось как японских танков ("Ха-Го", "Чи-Хе" и "Чи-Ха"), самолетов, так и противотанкового вооружения. Старые противотанковые пушки малых калибров были просто неспособны бороться с современными советскими бронемашинами.

Однако японцы успели основательно укрепиться в Маньчжурии: к августу 1945 года в своей зоне ответственности они возвели 17 укрепрайонов — более 8 тысяч долговременных огневых точек из железобетона и камня. Каждый из укрепрайонов представлял собой выстроенную по всем правилам фортификации глубоко-эшелонированную систему обороны, растянутую на 50−100 километров по фронту и имеющую до 50 километров глубины.

Август 1945. Советские войска в Харбине

Август 1945. Советские войска в Харбине

© Фотохроника ТАСС

В степи были построены аэродромы для транспортной и истребительной авиации — всего 133 аэродрома и более 400 посадочных площадок. Суммарная численность японских войск в Маньчжурии к августу 1945 года насчитывала свыше 1,3 миллиона человек, более 1200 танков, около 2000 самолётов и 6500 артиллерийских орудий. Это была внушительная сила — последняя надежда "осажденной" Японии.

Еще до окончания активных боевых действий на Западе советское командование стало перебрасывать на Восток значительные людские и технические резервы — с Запада на Восток потянулись бесконечные эшелоны: они перевезли свыше 400 000 человек, более 7000 орудий и минометов, более 2000 танков и самоходных артиллерийских установок и многое, многое другое. Для того чтобы скрыть истинную цель концентрации таких значительных сил, на Дальний Восток перебрасывали, в первую очередь, те части, которые были выведены оттуда на Западный фронт еще в начале войны.

Вместе с ранее дислоцированными дальневосточными частями войска вторжения составили три фронта: Забайкальский, 1-й Дальневосточный и 2-й Дальневосточный. Суммарная численность советских войск на этом направлении к августу 1945 года составляла свыше 1,5 миллиона человек, около 30 000 артиллерийских орудий и установок реактивно-залпового огня, более 5000 танков и САУ и около 4000 самолётов. Сухопутные силы поддерживали части и соединения Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии. На стороне Советского Союза также собралась воевать немногочисленная монгольская народно-революционная армия под руководством маршала Чойбалсана... 

Все подробности Маньчжурской операции читайте в полной версии материала на портале DV.land

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