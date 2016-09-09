Падение японской империи: Маньчжурская операция как последний аккорд Второй мировой

К августу 1945 года Италия перешла на сторону союзников, а Германия была полностью разгромлена и капитулировала. Последним оплотом "Оси" оставалась Японская Империя, ожесточенно сражавшаяся с американцами на Тихоокеанском фронте. Японцы терпели поражения по всему театру военных действий, но сдаваться вовсе не собирались.

Это очень походило на безумие обреченных: пилоты-камикадзе, одиночные подводные лодки, начиненные взрывчаткой, самураи с катанами, бросающиеся в рукопашную схватку с криком "Банзай!" Японские солдаты готовы были стоять насмерть за своего императора и загубить еще множество жизней.

Почти 2 миллиона американцев и их союзников продолжали сражаться против 7 миллионной армии императорской Японии на островах, разбросанных в Тихом океане, и американское командование прогнозировало, что активные боевые действия до полного поражения Японии могут длиться ещё, по меньшей мере, два года.

Переброска советской армии на Дальний Восток © Фотохроника ТАСС

Хидэки Тодзио, премьер-министр Японии и министр армии, один из инициаторов атаки на американскую базу в Пёрл-Харбор в 1941 году, взлет карьеры которого начался во время службы в Квантунской армии, говорил: "Если эти белые дьяволы высадятся на наши острова, то японский дух уйдет в нашу великую цитадель — Маньчжурию, где у нас есть несокрушимая доблестная Квантунская армия".

25 июля 1945 года президент США Гарри Трумэн, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент Китайского Национального правительства Чан Кайши выдвинули перед Японией условия капитуляции. Потсдамский ультиматум гласил, что если Япония не примет предложенные условия, её подвергнут "скорейшему и полному уничтожению".

Япония ультиматум отвергла, и 6 августа американский бомбардировщик B-29 под названием "Энола Гэй" сбросил на Хиросиму "Малыша" — атомную бомбу мощностью в 18 килотонн. Японцам четко дали понять, что такое "скорейшее и полное уничтожение". Но даже это произвело впечатление лишь на некоторых министров правительства, остальные были полны решимости продолжать борьбу до конца.

Помочь "склонить Японию к миру" мог только Советский Союз. К тому же атака на японские войска в Маньчжурии полностью соответствовала интересам Советского Союза. Япония с 1941 года готовила тщательный план вторжения в СССР и держала у самых его границ почти полуторамиллионную Квантунскую армию. Раз и навсегда покончить с этой угрозой было важной государственной задачей.

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5 апреля 1945 года советское правительство официально заявило, что советско-японский пакт о нейтралитете, заключенный еще в 1941 году, более не действителен. Теперь терпящая поражения по всем фронтам японская армия вынуждена была уделить внимание ещё и новой угрозе: требовалось усилить оборону в Маньчжурии, что было невероятно важно для обеспечения бесперебойных поставок ценного сырья из Кореи и Китая.

В течение очень короткого времени, всего за четыре месяца, японцы дополнительно развернули в Маньчжурии 24 пехотных дивизии и 10 бригад, притом что на конец 1944 года на этом направлении несли службу всего 9 пехотных дивизий. Подготовить и хорошо вооружить такое количество бойцов в столь сжатые сроки было просто невозможно. Почти половину Квантунской армии, готовившейся защищать Империю от нападения большевиков, составляли плохо обученные призывники самого младшего возраста и привлеченные из запаса ограниченно годные солдаты, не подошедшие в своё время императорской армии по медицинским показаниям.

Остро не хватало вооружения и боеприпасов, новые дивизии были практически не обеспечены артиллерией и бронетехникой, а та, что имелась в наличии, устарела. Это касалось как японских танков ("Ха-Го", "Чи-Хе" и "Чи-Ха"), самолетов, так и противотанкового вооружения. Старые противотанковые пушки малых калибров были просто неспособны бороться с современными советскими бронемашинами.

Однако японцы успели основательно укрепиться в Маньчжурии: к августу 1945 года в своей зоне ответственности они возвели 17 укрепрайонов — более 8 тысяч долговременных огневых точек из железобетона и камня. Каждый из укрепрайонов представлял собой выстроенную по всем правилам фортификации глубоко-эшелонированную систему обороны, растянутую на 50−100 километров по фронту и имеющую до 50 километров глубины.

Август 1945. Советские войска в Харбине © Фотохроника ТАСС

В степи были построены аэродромы для транспортной и истребительной авиации — всего 133 аэродрома и более 400 посадочных площадок. Суммарная численность японских войск в Маньчжурии к августу 1945 года насчитывала свыше 1,3 миллиона человек, более 1200 танков, около 2000 самолётов и 6500 артиллерийских орудий. Это была внушительная сила — последняя надежда "осажденной" Японии.

Еще до окончания активных боевых действий на Западе советское командование стало перебрасывать на Восток значительные людские и технические резервы — с Запада на Восток потянулись бесконечные эшелоны: они перевезли свыше 400 000 человек, более 7000 орудий и минометов, более 2000 танков и самоходных артиллерийских установок и многое, многое другое. Для того чтобы скрыть истинную цель концентрации таких значительных сил, на Дальний Восток перебрасывали, в первую очередь, те части, которые были выведены оттуда на Западный фронт еще в начале войны.

Вместе с ранее дислоцированными дальневосточными частями войска вторжения составили три фронта: Забайкальский, 1-й Дальневосточный и 2-й Дальневосточный. Суммарная численность советских войск на этом направлении к августу 1945 года составляла свыше 1,5 миллиона человек, около 30 000 артиллерийских орудий и установок реактивно-залпового огня, более 5000 танков и САУ и около 4000 самолётов. Сухопутные силы поддерживали части и соединения Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии. На стороне Советского Союза также собралась воевать немногочисленная монгольская народно-революционная армия под руководством маршала Чойбалсана...

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