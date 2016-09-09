Падение японской империи: Маньчжурская операция как последний аккорд Второй мировой

Памфилова: самовыдвиженцы часто плохо знают нормы законаПолитика 9 сентября, 11:43
Падение японской империи: Маньчжурская операция как последний аккорд Второй мировойВторая мировая война 9 сентября, 11:34
Иванюженков: будущее Лебзяка во главе сборной окончательно не решеноСпорт 9 сентября, 11:33
Казаки взяли под охрану дом фигуранта дела о стрельбе в ЕкатеринбургеПроисшествия 9 сентября, 11:27
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Ростова" по матчу с "Аяксом"Спорт 9 сентября, 11:23
Объем ж/д перевозок цветмета в порты РФ за 8 месяцев увеличился на 1,3%, до 2,6 млн тоннТранспорт 9 сентября, 11:08
Главный тренер сборной РФ по боксу отстранен от должностиСпорт 9 сентября, 11:07
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России снизилась на 6,5%Общество 9 сентября, 11:03
В России начались летные испытания модернизированного "Ночного охотника"Армия и ОПК 9 сентября, 10:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
К августу 1945 года Италия перешла на сторону союзников, а Германия была полностью разгромлена и капитулировала. Последним оплотом "Оси" оставалась Японская Империя, ожесточенно сражавшаяся с американцами на Тихоокеанском фронте. Японцы терпели поражения по всему театру военных действий, но сдаваться вовсе не собирались.
Это очень походило на безумие обреченных: пилоты-камикадзе, одиночные подводные лодки, начиненные взрывчаткой, самураи с катанами, бросающиеся в рукопашную схватку с криком "Банзай!" Японские солдаты готовы были стоять насмерть за своего императора и загубить еще множество жизней.
Почти 2 миллиона американцев и их союзников продолжали сражаться против 7 миллионной армии императорской Японии на островах, разбросанных в Тихом океане, и американское командование прогнозировало, что активные боевые действия до полного поражения Японии могут длиться ещё, по меньшей мере, два года.
Переброска советской армии на Дальний ВостокФотохроника ТАСС
Хидэки Тодзио, премьер-министр Японии и министр армии, один из инициаторов атаки на американскую базу в Пёрл-Харбор в 1941 году, взлет карьеры которого начался во время службы в Квантунской армии, говорил: "Если эти белые дьяволы высадятся на наши острова, то японский дух уйдет в нашу великую цитадель — Маньчжурию, где у нас есть несокрушимая доблестная Квантунская армия".
25 июля 1945 года президент США Гарри Трумэн, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент Китайского Национального правительства Чан Кайши выдвинули перед Японией условия капитуляции. Потсдамский ультиматум гласил, что если Япония не примет предложенные условия, её подвергнут "скорейшему и полному уничтожению".
Япония ультиматум отвергла, и 6 августа американский бомбардировщик B-29 под названием "Энола Гэй" сбросил на Хиросиму "Малыша" — атомную бомбу мощностью в 18 килотонн. Японцам четко дали понять, что такое "скорейшее и полное уничтожение". Но даже это произвело впечатление лишь на некоторых министров правительства, остальные были полны решимости продолжать борьбу до конца.
Помочь "склонить Японию к миру" мог только Советский Союз. К тому же атака на японские войска в Маньчжурии полностью соответствовала интересам Советского Союза. Япония с 1941 года готовила тщательный план вторжения в СССР и держала у самых его границ почти полуторамиллионную Квантунскую армию. Раз и навсегда покончить с этой угрозой было важной государственной задачей.
Развернуть
Схема действий советских войск в Советско-японской войне
5 апреля 1945 года советское правительство официально заявило, что советско-японский пакт о нейтралитете, заключенный еще в 1941 году, более не действителен. Теперь терпящая поражения по всем фронтам японская армия вынуждена была уделить внимание ещё и новой угрозе: требовалось усилить оборону в Маньчжурии, что было невероятно важно для обеспечения бесперебойных поставок ценного сырья из Кореи и Китая.
В течение очень короткого времени, всего за четыре месяца, японцы дополнительно развернули в Маньчжурии 24 пехотных дивизии и 10 бригад, притом что на конец 1944 года на этом направлении несли службу всего 9 пехотных дивизий. Подготовить и хорошо вооружить такое количество бойцов в столь сжатые сроки было просто невозможно. Почти половину Квантунской армии, готовившейся защищать Империю от нападения большевиков, составляли плохо обученные призывники самого младшего возраста и привлеченные из запаса ограниченно годные солдаты, не подошедшие в своё время императорской армии по медицинским показаниям.
Остро не хватало вооружения и боеприпасов, новые дивизии были практически не обеспечены артиллерией и бронетехникой, а та, что имелась в наличии, устарела. Это касалось как японских танков ("Ха-Го", "Чи-Хе" и "Чи-Ха"), самолетов, так и противотанкового вооружения. Старые противотанковые пушки малых калибров были просто неспособны бороться с современными советскими бронемашинами.
Однако японцы успели основательно укрепиться в Маньчжурии: к августу 1945 года в своей зоне ответственности они возвели 17 укрепрайонов — более 8 тысяч долговременных огневых точек из железобетона и камня. Каждый из укрепрайонов представлял собой выстроенную по всем правилам фортификации глубоко-эшелонированную систему обороны, растянутую на 50−100 километров по фронту и имеющую до 50 километров глубины.
Август 1945. Советские войска в ХарбинеФотохроника ТАСС
В степи были построены аэродромы для транспортной и истребительной авиации — всего 133 аэродрома и более 400 посадочных площадок. Суммарная численность японских войск в Маньчжурии к августу 1945 года насчитывала свыше 1,3 миллиона человек, более 1200 танков, около 2000 самолётов и 6500 артиллерийских орудий. Это была внушительная сила — последняя надежда "осажденной" Японии.
Еще до окончания активных боевых действий на Западе советское командование стало перебрасывать на Восток значительные людские и технические резервы — с Запада на Восток потянулись бесконечные эшелоны: они перевезли свыше 400 000 человек, более 7000 орудий и минометов, более 2000 танков и самоходных артиллерийских установок и многое, многое другое. Для того чтобы скрыть истинную цель концентрации таких значительных сил, на Дальний Восток перебрасывали, в первую очередь, те части, которые были выведены оттуда на Западный фронт еще в начале войны.
Вместе с ранее дислоцированными дальневосточными частями войска вторжения составили три фронта: Забайкальский, 1-й Дальневосточный и 2-й Дальневосточный. Суммарная численность советских войск на этом направлении к августу 1945 года составляла свыше 1,5 миллиона человек, около 30 000 артиллерийских орудий и установок реактивно-залпового огня, более 5000 танков и САУ и около 4000 самолётов. Сухопутные силы поддерживали части и соединения Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии. На стороне Советского Союза также собралась воевать немногочисленная монгольская народно-революционная армия под руководством маршала Чойбалсана...
Все подробности Маньчжурской операции читайте в полной версии материала на портале DV.land