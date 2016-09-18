Член СПЧ: серьезных опасений в связи с нарушениями на выборах нет

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Серьезных опасений в связи с выявленными на выборах нарушениями в день голосования нет. Такое мнение высказал ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
"Серьезных опасений в связи с теми нарушениями, о которых поступают сообщения от наблюдателей, нет", - сказал он. "Нарушения в основном допускают партийные активисты на местах и кандидаты-одномандатники", - отметил правозащитник. В качестве примеров таких нарушений он, в частности, привел отдельные факты незаконной агитации в Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге.
По его словам, уже можно назвать "вполне благополучные регионы, откуда жалоб не поступает". "Вполне благополучная ситуация на Ямале, в Карачаево-Черкесии, Калмыкии", - отметил член СПЧ.
Выборы в Госдуму в воскресенье проходят по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день проходят выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах проходят прямые выборы высших должностных лиц, также проводятся порядка 5 тысяч муниципальных кампаний. В общей сложности будет замещаться порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвуют более 103 тысяч кандидатов.