Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Член СПЧ: серьезных опасений в связи с нарушениями на выборах нет

Выборы-2016 Выборы депутатов Госдумы
18 сентября, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС
Нарушения в основном допускают партийные активисты на местах и кандидаты-одномандатники, отметил член СПЧ
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Серьезных опасений в связи с выявленными на выборах нарушениями в день голосования нет. Такое мнение высказал ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Смотрите также
Выборы-2016. Текстовая трансляция

"Серьезных опасений в связи с теми нарушениями, о которых поступают сообщения от наблюдателей, нет", - сказал он. "Нарушения в основном допускают партийные активисты на местах и кандидаты-одномандатники", - отметил правозащитник. В качестве примеров таких нарушений он, в частности, привел отдельные факты незаконной агитации в Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

По его словам, уже можно назвать "вполне благополучные регионы, откуда жалоб не поступает". "Вполне благополучная ситуация на Ямале, в Карачаево-Черкесии, Калмыкии", - отметил член СПЧ.

Выборы в Госдуму в воскресенье проходят по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день проходят выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах проходят прямые выборы высших должностных лиц, также проводятся порядка 5 тысяч муниципальных кампаний. В общей сложности будет замещаться порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвуют более 103 тысяч кандидатов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Выборы-2016 Региональные выборы - 2016 Единый день голосования Выборы депутатов Госдумы
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
15
ЦИК провел жеребьевку и утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму
4
В Госдуме открылась выставка "неформатных" фотографий депутатов
Инфографика
Итоги работы Ольги Смородской на посту президента ФК "Локомотив"
Пересмотр кадров
Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего
Как защититься от гепатита
Выборы-2016
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
2
Советник лидера ИРИ: удары по позициям войск Сирии - урок для тех, кто доверяет США
3
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
4
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
5
Единый день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах
6
Захарова пригласила Пауэр посетить Сирию, чтобы узнать значение слова "стыд"
7
Полиция задержала на избирательном участке Москвы мужчину, сообщившего о взрывчатке
Темы дня
Реклама