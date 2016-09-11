Обращение Джонсона в поддержку Brexit расценили как давление на премьера

ЛОНДОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон поддержал межпартийную группу, выступающую за более активный выход страны из состава Евросоюза, что было расценено британскими СМИ как давление на правительство Терезы Мэй и свидетельство непростых отношений в новом кабинете министров.

Как пишет в воскресенье газета The Sunday Times, Джонсон записал видеоролик для кампании "Изменить Великобританию" (Change Britain), в котором призвал выполнить волю британского народа, выраженную на референдуме 23 июня, и "вернуть Великобритании контроль над нашими законами, границами и торговлей".

Издание называет действия министра, выступавшего перед плебисцитом одним из самых активных агитаторов за Brexit, "крайне необычным шагом для действующего члена кабинета министров". По информации The Sunday Times, хотя Джонсон не занял никакого формального поста в новой группе, "он был активно вовлечен в процесс планирования и выработки стратегии". Газета The Express выражается еще более откровенно, вынося в заголовок, что "Тереза Мэй столкнулась с восстанием тори".

Основателями "Изменить Великобританию" стали экс-министр юстиции Майкл Гоув и его бывший заместитель Доминик Рааб - им обоим не нашлось места в кабинете Мэй, возглавившей правительство после отставки Дэвида Кэмерона. В состав группы также вошли бывший министр финансов от Консервативной партии Найджел Лоусон, и экс-министр финансов от лейбористов Дэвид Оуэн.

Появление данной группы последовало за серьезными трениями, возникшими в правительстве относительного процесса выхода из ЕС. Так, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил на этой неделе в Палате общин, что считает "очень маловероятным" сохранение Великобритании в рамках единого европейского торгового пространства, на что премьерская канцелярия быстро отреагировала, подчеркнув, что это было лишь "его мнение". Помимо этого, по данным The Sunday Times, есть противоречия с Даунинг-стрит и у двух других активных сторонников Brexit - Джонсона и министра внешней торговли Лиама Фокса.

В частности, напряженность в кабинете министров вызвал отказ Терезы Мэй ввести после выхода из ЕС систему баллов для мигрантов наподобие той, что используется в Австралии. Прибегнуть к такому алгоритму действий в отношении иностранцев обещал во время кампании перед референдумом Джонсон.

Сама же Мэй перед плебисцитом, завершившимся победой сторонников "развода" Лондона и Брюсселя с перевесом в 51,9% против 48,1% голосов, выступала против Brexit. Тем не менее, она пообещала выполнить волю британцев, выйти из ЕС, но не намерена начинать соответствующих переговоров в этом году.