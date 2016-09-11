Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обращение Джонсона в поддержку Brexit расценили как давление на премьера

Международная панорама Выход Великобритании из ЕС
11 сентября, 14:18 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
The Sunday Times считает, что действия главы МИД, призвавшего выполнить волю британского народа, "крайне необычным шагом для действующего члена кабинета министров"
Материал из 1 страницы
Борис Джонсон

Борис Джонсон

© EPA/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон поддержал межпартийную группу, выступающую за более активный выход страны из состава Евросоюза, что было расценено британскими СМИ как давление на правительство Терезы Мэй и свидетельство непростых отношений в новом кабинете министров.

СПЕЦПРОЕКТ
"Быть или не быть": как Brexit повлияет на мировую политику
О чем спорили британцы - в спецпроекте ТАСС

Как пишет в воскресенье газета The Sunday Times, Джонсон записал видеоролик для кампании "Изменить Великобританию" (Change Britain), в котором призвал выполнить волю британского народа, выраженную на референдуме 23 июня, и "вернуть Великобритании контроль над нашими законами, границами и торговлей".

Издание называет действия министра, выступавшего перед плебисцитом одним из самых активных агитаторов за Brexit, "крайне необычным шагом для действующего члена кабинета министров". По информации The Sunday Times, хотя Джонсон не занял никакого формального поста в новой группе, "он был активно вовлечен в процесс планирования и выработки стратегии". Газета The Express выражается еще более откровенно, вынося в заголовок, что "Тереза Мэй столкнулась с восстанием тори".

Основателями "Изменить Великобританию" стали экс-министр юстиции Майкл Гоув и его бывший заместитель Доминик Рааб - им обоим не нашлось места в кабинете Мэй, возглавившей правительство после отставки Дэвида Кэмерона. В состав группы также вошли бывший министр финансов от Консервативной партии Найджел Лоусон, и экс-министр финансов от лейбористов Дэвид Оуэн.

Смотрите также

Мэй заверила, что не задействует статью о выходе из ЕС до конца года
Мэй: выход Великобритании из ЕС навредит британской экономике
Мэй: Великобритании надлежит стать глобальным лидером в сфере свободной торговли

Появление данной группы последовало за серьезными трениями, возникшими в правительстве относительного процесса выхода из ЕС. Так, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил на этой неделе в Палате общин, что считает "очень маловероятным" сохранение Великобритании в рамках единого европейского торгового пространства, на что премьерская канцелярия быстро отреагировала, подчеркнув, что это было лишь "его мнение". Помимо этого, по данным The Sunday Times, есть противоречия с Даунинг-стрит и у двух других активных сторонников Brexit - Джонсона и министра внешней торговли Лиама Фокса.

В частности, напряженность в кабинете министров вызвал отказ Терезы Мэй ввести после выхода из ЕС систему баллов для мигрантов наподобие той, что используется в Австралии. Прибегнуть к такому алгоритму действий в отношении иностранцев обещал во время кампании перед референдумом Джонсон.

Сама же Мэй перед плебисцитом, завершившимся победой сторонников "развода" Лондона и Брюсселя с перевесом в 51,9% против 48,1% голосов, выступала против Brexit. Тем не менее, она пообещала выполнить волю британцев, выйти из ЕС, но не намерена начинать соответствующих переговоров в этом году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Джонсон, Борис
Темы
Выход Великобритании из ЕС
Страны
Великобритания
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
2
В Москве в отделении Сбербанка охранник совершил самоубийство
3
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
4
Автомобиль Надежды Савченко попал в ДТП в Киеве
5
Скончался создатель мультфильма "Жил-был пес" Эдуард Назаров
6
СМИ: группировка "Ахрар аш-Шам" заявила об отказе от перемирия в Сирии
7
Трамп: Клинтон совершила крупнейшую ошибку за всю президентскую гонку
Темы дня
Реклама