Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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9 октября, 17:20
Волонтеры из Петербурга отправились на Всемирный фестиваль молодежи

Самому старшему волонтеру 75 лет, младшей участнице петербургской команды 18 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Петербургские волонтеры, самому старшему из которых 75 лет, отправились в понедельник на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, сообщила ТАСС пресс-секретарь комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга Татьяна Лебедева.

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"120 волонтеров отправились сегодня из Санкт-Петербурга на молодежный фестиваль в Сочи. Самой старшей представительнице волонтерского штаба - 75 лет, она недавно вернулась с мероприятий в Рио. Еще 11 волонтеров находятся в "серебряном" возрасте (старше 60 лет - прим. ТАСС)", - сообщила Лебедева.

Она добавила, что самой младшей участнице петербургской команды волонтеров 18 лет.

По словам Лебедевой, при отборе к волонтерам предъявляли серьезные требования. В частности, каждый из них должен знать не менее одного иностранного языка и иметь опыт работы на масштабных мероприятиях.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 14 октября в Москве, где пройдет международный парад- карнавал, основные же события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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