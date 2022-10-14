Чеченский ансамбль "Вайнах" покажет на фестивале молодежи свой самый масштабный танец

Композиция "Под небом вайнахов" с участием 24 танцоров длится 10 минут

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" примет участие в культурной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, он представит свой самый масштабный танец продолжительностью более 10 минут. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь коллектива Фатима Мутаева.

"Чеченский ансамбль "Вайнах" приглашен к участию в культурной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, 21 октября он покажет свою самую масштабную - с участием 24 танцоров - хореографическую композицию "Под небом вайнахов", которая длится более 10 минут", - сказала Мутаева. По ее словам, композиция "Под небом вайнахов" является одним их самых известных танцевальных номеров ансамбля, раскрывает древний обычай чеченцев, по которому любой конфликт может быть остановлен женщиной, которая бросит между двумя воюющими сторонами свой головной платок.

Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" создан в 1939 году как ансамбль песни и танца, в нем начинал свой творческий путь самый знаменитый танцор республики - народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Махмуд Эсамбаев.

За 78 лет своей истории коллектив дважды останавливал деятельность, во время депортации чеченцев и ингушей в 1944 году и в период военных действий в 1999-2000 годах. Награжден многими званиями, является кавалером ордена имени первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Кадырова, кавалером ордена "Золотая звезда высшей степени" Хашимитского Королевства Иордании, лауреатом премии правительства Российской Федерации, обладателем многих гран-при международных конкурсов и фестивалей.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 14 октября в Москве, где пройдет международный парад-карнавал, основные же события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.