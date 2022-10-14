Делегация из 150 волонтеров отправилась из Ростова-на-Дону на фестиваль молодежи в Сочи

Волонтеры будут встречать гостей, помогать участникам во время проведения мероприятий, сообщили в пресс-службе областного правительства

"На Всемирный фестиваль молодежи и студентов отправилась делегация из 150 волонтеров. В Сочи волонтеры будут встречать гостей на вокзалах и в аэропорту, помогать участникам во время проведения мероприятий", - говорится в сообщении.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Делегация Ростовской области из 150 волонтеров отправилась в Сочи для работы на Всемирном фестивале молодежи и студентов, из областного бюджета на организацию поездки и участие в выставке регионов выделено 6,5 млн руб., сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

Всего от Ростовской области в Фестивале примут участие 680 человек в возрасте от 18 до 35 лет. "Из областного бюджета на организацию поездки, участие в выставке регионов выделено 6,5 млн руб.", - привели в пресс-службе слова председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Владимира Бабина.

Как говорится на сайте донского правительства, для того, чтобы принять участие в самом масштабном молодежном проекте, волонтеры проходили подготовку на базах опорного Донского государственного технического университета, в региональном отделении Российских студенческих отрядов.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Впервые в своей истории в молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт Фестивалю даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве. Также 2 тыс. иностранных участников в первые три дня Фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.