Дед Мороз станет послом Всемирного фестиваля молодежи и студентов от Вологодской области

Послом Фестиваля от региона также стал биатлонист Максим Цветков, сообщил начальник областного департамента по внутренней политике Владимир Зорин

ВОЛОГДА, 9 октября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Дед Мороз из Великого Устюга и биатлонист Максим Цветков, уроженец города Бабаево Вологодской области, выступят послами XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов от области. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании у главы региона начальник областного департамента по внутренней политике Владимир Зорин.

"Российский Дед Мороз и наш биатлонист Максим Цветков станут послами Фестиваля от Вологодской области. Готовится выставка-презентация области, которая расскажет о богатом наследии, красоте края и о многочисленных молодежных проектах. В ходе подготовки к Фестивалю в области состоялось более 100 различных мероприятий", - рассказал Зорин.

Губернатор Олег Кувшинников добавил, что область, в том числе и он сам, примет активное участие во всех мероприятиях форума. За неделю до его проведения в Сочи выехали 50 волонтеров из региона, отобранные из 250 желающих доброврольцев, прошедших специальную подготовку. Кувшинников выступит с докладом на пленарном заседании форума.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Впервые в своей истории в молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт Фестивалю даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве. Также 2 тыс. иностранных участников в первые три дня Фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.