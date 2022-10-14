Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года

СИНГАПУР, 10 октября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Делегация Индонезии на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в России намерена обсудить вопросы деятельности современных средств массовой информации, в том числе противодействие распространению фальшивой информации в социальных медиа. Об этом рассказал во вторник корреспонденту ТАСС глава индонезийской делегации на предстоящем форуме Фаузан Аль-Расияд.

"Мы наблюдаем, что нынешняя мировая ситуация осложняется угрозами со стороны международного терроризма, гонки вооружения, противостоянием крупных держав, напоминающих эру холодной войны. А СМИ ответственны за то, каким образом аудитория воспринимает современность, как мы оцениваем происходящее", - отметил он.

"В настоящее время, - продолжил глава делегации, - средства массовой информации превратились в бизнес, главной задачей которых является извлечение прибыли. И в условиях жесткой конкуренции СМИ идут на различные уловки, чтобы увеличить доходы, зачастую не задумываясь, насколько правдоподобной является поставляемая информация". "Сейчас новости распространяются посредством социальных медиа, и, конечно, не всегда аудиторию беспокоит вопрос о надежности источников. Поэтому мы хотели бы на предстоящей конференции обсудить с нашими сверстниками из различных стран сложившуюся ситуация", - рассказал Фаузан Аль-Расияд.

Ожидания от фестиваля

"Первый президент Индонезии Сукарно однажды сказал: "Дайте мне тысячу людей, и я сдвину гору Семеру, дайте мне 10 молодых людей, и я потрясу мир". Его цитата относится не только к молодежи Индонезии, но и ко всем молодым людям. Я уверен, что молодежь станет элементом для решения проблем современного мира. ВФМС станет прекрасной платформой для встреч с нашими сверстниками со всего мира, для обмена мнениям, обсуждения проблем и будущего современного мира", - сказал глава делегации.

Делегация Индонезии

На данный момент, сказал Фаузан Аль-Расияд, "подтверждено участие 93 человек, которые полетят в Россию непосредственно из Джакарты. К этому нужно добавить и индонезийских студентов, которые живут в России или других государствах". Средний возраст участников из Индонезии - от 20 до 22 лет, в основном все они учатся в государственных университетах страны.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.