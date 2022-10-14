Александр Бугаев: Фестиваль молодежи докажет, что никакими санкциями невозможно запретить молодежи общаться

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи в интервью ТАСС — об особенностях фестиваля этого года и изменениях, к которым он может привести в развитии России и мира
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России в октябре. Это будет третье подобное мероприятие, которое принимает наша страна. До этого фестивали проходили в Москве в 1957 и 1987 годах. Об особенностях фестиваля этого года и изменениях, к которым он может привести в развитии России и мира, в интервью ТАСС рассказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.
— Александр Вячеславович, хотелось бы начать с самого простого вопроса. Зачем России Фестиваль молодежи?
— Для нас фестиваль — это прежде всего событие, которое привлечет в нашу страну огромное количество молодых людей со всего мира. Это возможность показать нашу страну открытой, современной и демократичной. Это возможность показать ее тем людям, которые будут создавать будущее других стран.
Если, например, на министерскую встречу, которая пройдет в преддверии фестиваля, к нам приедут чуть больше 70 министров из разных стран, что тоже не мало, то на сам фестиваль делегации прибудут из гораздо большего количества государств. Это говорит о том, что никакими санкциями, никаким давлением невозможно запретить молодежи общаться. А через это общение познавать другие страны, видеть нашу страну такой, какая она есть на самом деле.
— Как вы думаете, фестиваль приведет к изменениям в России и мире?
— Я думаю, что да. На фестивале соберутся десятки тысяч молодых людей, которым не все равно. Это те люди, которые будут двигать человечество вперед уже в самое ближайшее время. И поэтому крайне важно дать этим людям возможность собраться вместе, посмотреть друг другу в глаза, договориться о чем-то, пускай для начала хотя бы на понятийном уровне.
Это была та возможность, которую мы не могли не использовать. И мне лично как гражданину России, как патриоту своей страны очень приятно, что это происходит именно у нас, в России.
Фестиваль — это историческое событие. Нашей стране везет, у нас он проходит в третий раз. Есть государства, которые ни разу не проводили подобные мероприятия. Точно совершенно — это важное событие в жизни целого поколения. Фестиваль, конечно, оставит след в истории нашего государства.
— Кто организационно играет ключевую роль в подготовке фестиваля?
— Прежде всего инициаторами проведения фестиваля в России являются руководители и представители общественных организаций, которые сейчас входят в состав Национального подготовительного комитета нашей страны. Наша задача как органа исполнительной власти — поддерживать любые прогрессивные и правильные инициативы молодежи, чем мы и занимаемся в рамках фестиваля.
Мы создаем условия для проведения фестиваля, занимаемся подготовкой площадок для проведения мероприятий в рамках фестиваля, предоставляем возможность для самореализации, для проведения тех активностей, которые ребятам хотелось бы проводить. Это наша задача, и мне кажется, что мы с ней справляемся как принимающая сторона.
Если говорить о программе, то, конечно, Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ) является структурой, которая много лет проводит фестиваль в разных странах мира. Это фестиваль, который ВФДМ пронесла через многие годы.
Конечно, существуют нормы и правила, которые есть в ВФДМ, связанные с организацией подобных мероприятий. Конечно, мы их соблюдаем, потому что это международное мероприятие, это мероприятие, которое носит всемирный масштаб. Это как на Олимпиаде — нельзя не соблюдать нормы, требования и правила Международного олимпийского комитета при организации Олимпиады, так же и здесь.
При подготовке фестиваля сложился симбиоз. Самое главное, то, о чем говорил президент ВФДМ Николас Пападимитриу, есть положительное взаимодействие при подготовке фестиваля. Если возникают какие-то рабочие моменты, разногласия рабочие, то, безусловно, это все обсуждается и находится взаимоприемлемое решение.
— Расскажите, пожалуйста, как проходил отбор участников и, в частности, иностранцев, которые приедут на фестиваль?
— Существуют национальные подготовительные комитеты, это технология, которая уже существует давно. Существуют определенные нормы и правила, которых придерживаются участники фестиваля. И для того, чтобы принять участие в фестивале, нужно было зарегистрироваться на соответствующем ресурсе.
Безусловно, для нас требования к безопасности участников фестиваля имеют огромное значение. Поэтому службы безопасности, которые отвечают за проведение фестиваля, большое значение уделяли отсмотру гостей, их анкет. Мне кажется, что в современном мире это абсолютно нормально. Процедуры есть, они были сформированы в рамках работы НПК, в рамках регистрационной кампании и заявочной кампании. Это совершенно гласно и открыто было сделано.
— А нет опасений, что могут произойти конфликты между участниками фестиваля, разделяющими различные взгляды?
— Может быть любая активность, связанная с тем, что на фестивале принимают участие люди с совершенно разными политическими взглядами. Об этом говорилось раньше.
Есть одна вещь, о которой говорил наш президент Владимир Путин, когда встречался с участниками молодежного форума «Таврида». Он обратился к организаторам фестиваля с призывом не политизировать это мероприятие.
И именно эту мысль мы в том числе будем стараться донести до участников. Я уверен, что нет ни одной конфликтной ситуации, которую нельзя разрешить мирно. Уверен, что нам удастся избежать экстремальных вопросов, связанных с конфликтами. А все остальное в рамках дискуссионной программы — битва взглядов, битва дискуссий — совершенно допустимо. Ведь мы собираемся, чтобы поговорить о будущем.
Беседовал Артем Токарев