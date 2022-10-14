Александр Бугаев: Фестиваль молодежи докажет, что никакими санкциями невозможно запретить молодежи общаться

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Руководитель Федерального агентства по делам молодежи в интервью ТАСС — об особенностях фестиваля этого года и изменениях, к которым он может привести в развитии России и мира

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России в октябре. Это будет третье подобное мероприятие, которое принимает наша страна. До этого фестивали проходили в Москве в 1957 и 1987 годах. Об особенностях фестиваля этого года и изменениях, к которым он может привести в развитии России и мира, в интервью ТАСС рассказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. — Александр Вячеславович, хотелось бы начать с самого простого вопроса. Зачем России Фестиваль молодежи? — Для нас фестиваль — это прежде всего событие, которое привлечет в нашу страну огромное количество молодых людей со всего мира. Это возможность показать нашу страну открытой, современной и демократичной. Это возможность показать ее тем людям, которые будут создавать будущее других стран.

Если, например, на министерскую встречу, которая пройдет в преддверии фестиваля, к нам приедут чуть больше 70 министров из разных стран, что тоже не мало, то на сам фестиваль делегации прибудут из гораздо большего количества государств. Это говорит о том, что никакими санкциями, никаким давлением невозможно запретить молодежи общаться. А через это общение познавать другие страны, видеть нашу страну такой, какая она есть на самом деле. — Как вы думаете, фестиваль приведет к изменениям в России и мире? — Я думаю, что да. На фестивале соберутся десятки тысяч молодых людей, которым не все равно. Это те люди, которые будут двигать человечество вперед уже в самое ближайшее время. И поэтому крайне важно дать этим людям возможность собраться вместе, посмотреть друг другу в глаза, договориться о чем-то, пускай для начала хотя бы на понятийном уровне. Это была та возможность, которую мы не могли не использовать. И мне лично как гражданину России, как патриоту своей страны очень приятно, что это происходит именно у нас, в России. Фестиваль — это историческое событие. Нашей стране везет, у нас он проходит в третий раз. Есть государства, которые ни разу не проводили подобные мероприятия. Точно совершенно — это важное событие в жизни целого поколения. Фестиваль, конечно, оставит след в истории нашего государства. — Кто организационно играет ключевую роль в подготовке фестиваля? — Прежде всего инициаторами проведения фестиваля в России являются руководители и представители общественных организаций, которые сейчас входят в состав Национального подготовительного комитета нашей страны. Наша задача как органа исполнительной власти — поддерживать любые прогрессивные и правильные инициативы молодежи, чем мы и занимаемся в рамках фестиваля. Мы создаем условия для проведения фестиваля, занимаемся подготовкой площадок для проведения мероприятий в рамках фестиваля, предоставляем возможность для самореализации, для проведения тех активностей, которые ребятам хотелось бы проводить. Это наша задача, и мне кажется, что мы с ней справляемся как принимающая сторона.

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