Делегация из Калмыкии представит национальные проекты на Фестивале молодежи

Начальник отдела молодежной политики региона отметил, что на ВФМС-2017 регион презентует фестиваль дружбы народов, объединяющий все культурные центры Калмыкии

"Наша делегация состоит из 55 человек, 14 волонтеров от республики уже выехали в Сочи. На фестивале мы представим лучшие молодежные проекты, в том числе те, которые, безусловно, носят национальный колорит. Мы расскажем об ассоциации детских организаций "Хамдан", которая имеет 20-летнюю историю и проводит самые разные мероприятия для детей. Также презентуем фестиваль дружбы народов", - сказал Сагаджиев.

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Делегация из Калмыкии, в которую вошли 55 человек, представит на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи национальные проекты, сообщил во вторник ТАСС начальник отдела молодежной политики Калмыкии Эрдни Сагаджиев.

Он отметил, что фестиваль дружбы народов объединяет в Калмыкии все культурные центры региона. В рамках мероприятия общества презентуют свое творчество, национальные блюда, знакомят со своей историей.

"В этом году это мероприятие пройдет 4 ноября. Планируем немного изменить его формат, например, проведем фестиваль чая - каждая культура представит свои традиции, - добавил Сагаджиев. - Также отмечу, что все проекты, которые мы представим в Сочи, уже не раз были отмечены на всероссийских конкурсах и выигрывали гранты. Теперь мы хотим познакомить с ними представителей других стран".

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 14 октября в Москве, где пройдет международный парад-карнавал, основные же события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.