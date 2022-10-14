Президент ГМИИ им. А. С. Пушкина самым главным назвала "атмосферу искреннего общения" на фестивале

"Фестиваль оставил во мне только самые чудные воспоминания. Это было время раскрытых объятий", - сказала она.

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Художники и искусствоведы были активными участниками Всемирных фестивалей молодежи и студентов (ВФМС), а Фестиваль 1957 года в Москве был удивительным по доброжелательности временем. О впечатлениях от VI ВФМС 1957 года в преддверии Фестиваля в Сочи, который стартует 14 октября, рассказала ТАСС президент ГМИИ им. А. С. Пушкина Ирина Антонова.

В 1957 году Антоновой было 35 лет. К этому времени Ирина Александровна уже десять лет работала в ГМИИ им. А. С. Пушкина и ей выпало быть куратором выставки молодых советских художников, которая проходила в рамках Фестиваля молодежи и студентов в парке имени Горького.

"Приехало много художников из других стран, большинство из них впервые знакомились с советским искусством. Я была тогда молодая и, слава богу, пока еще не была директором музея (Антонову назначили директором ГМИИ им. А. С. Пушкина в 1961 году. В этой должности она проработала 52 года - прим. ТАСС). Но события фестиваля пережила в полном объеме", - рассказала президент ГМИИ.

Она также вспомнила свои ощущения от прогулок по территории Кремля во время фестиваля. "Раньше туда не пускали. А тут нам позволили не только зайти во все соборы, но и осмотреть все памятники за кремлевской стеной", - вспоминает Антонова.

Самое же главное, по ее словам, это "атмосфера искреннего общения". "Незнакомые люди, в том числе и иностранцы, могли заговорить друг с другом на улице просто так. Это было удивительное по доброжелательности время. Это была оттепель", - сказала собеседница ТАСС.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В первые дни фестиваля около 2 тыс. иностранных участников посетят российские города, где для них будут подготовлены региональные программы.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители НКО, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.