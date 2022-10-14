В городе под охрану взяты все гостиницы, где будут проживать участники форума

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Патрули народной дружины будут задействованы в совместной с правоохранителями охране общественного порядка на улицах Сочи в дни проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города- курорта.

"В период проведения молодежного фестиваля в Сочи представители народной дружины будут привлечены к совместной охране правопорядка на прилегающих к Олимпийскому парку улицах. Непосредственной в местах проведения мероприятий безопасность участников обеспечат сотрудники силовых структур, казачьи патрули вместе с сотрудниками полиции будут дежурить на набережной в Имеретинской низменности", - уточнили в мэрии.

В рамках подготовки к фестивалю молодежи все гостиницы, где будут проживать участники форума, взяты под охрану. Задействованный в перевозке гостей автотранспорт прошел обязательную процедуру аккредитации. На время проведения фестивальных мероприятий ограничено движение на территории Олимпийского парка, частично перекроют улицы Триумфальную, Журналистов и часть улицы Казачьей.

Также принято решение об ограничении продажи алкогольной продукции на территории Олимпийского парка и в пятикилометровой зоне от него.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберёт 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Впервые в своей истории в грандиозном молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве. Также 2000 иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.