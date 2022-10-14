Представители делегации отмечают "наивысший уровень подготовки" организаторов к ВФМС-2017

БЕЛГРАД, 10 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Делегация Сербии станет одной из самых многочисленных на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в российском Сочи. Как сообщила ТАСС одна из создателей балканской креативной группы Антонела Биелич, из Сербии в Россию поедут около 300 человек.

"Подготовка к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сербии продолжается давно: несколько энтузиастов, влюбленных в Россию и российские форумы, еще с января упорно работали, рассказывая о фестивале и донося информацию об этом событии до молодежи. Думаю, нам это удалось, так как заявки на участие подали свыше 1 тыс. человек. Было очень тяжело решить, кто поедет в Сочи, но в итоге в рамках сербского национального комитета поедут 150 человек, и почти столько же посетят мероприятие как независимые представители. А ведь есть еще студенты из Сербии, которые учатся в РФ, они из Москвы также поедут на фестиваль - так что, надеюсь, что у Сербии будет одна из самых многочисленных делегаций, если не самая многочисленная", - сказала Биелич.

Высочайший уровень организации

По словам Антонелы Биелич, подготовка к ВФМС осуществляется российской стороной на высочайшем уровне.

"Подготовка к Фестивалю, если говорить об организаторах, идет на наивысшем уровне. Ежедневные письма по электронной почте, которые мы получаем от дирекции ВФМС, лучше всего говорят об увлеченности, терпении и вере в то, что делает российская дирекция. А если организаторы настолько полны энергии и сил, как мы можем не подготовиться? Сербская молодежь из разных частей страны постарается самым впечатляющим образом представить свою страну, культуру, традиции и свою связь с Россией", - сказала представитель Балканской креативной группы.

Разговоры о славянской душе

Биелич считает, что столь грандиозное событие, как ВФМС, позволит каждому из гостей найти родственные души и собеседников.

"Лично меня интересуют темы предпринимательства, культуры, СМИ и, конечно, славянская душа. Уверена, что в рамках многочисленных групп по интересам я найду собеседников, единомышленников, а также новых друзей, сотрудников и коллег. Мы все ожидаем, что XIX Фестиваль молодежи будет поистине грандиозным событием, которое оставит след в истории молодежных форумов, фестивалей и собраний", - считает Биелич.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.