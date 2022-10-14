Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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10 октября, 14:10
Бугаев: Фестиваль молодежи докажет, что санкции не могут запретить молодежи общаться

Глава Росмолодежи также подчеркнул, что фестиваль - это возможность показать Россию открытой, современной и демократичной страной

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Количество иностранных делегаций, которые приедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС), доказывает, что никакие санкции не могут запретить молодежи из разных стран общаться друг с другом. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

"Если, например, на министерскую встречу, которая пройдет в преддверии фестиваля, к нам приедут чуть больше 70 министров из разных стран, что тоже не мало, то на сам фестиваль делегации прибудут из гораздо большего количества государств (более 180 - прим. ТАСС), - сказал Бугаев. - Это говорит о том, что никакими санкциями, никаким давлением невозможно запретить молодежи общаться, а через это общение познавать другие страны, видеть нашу страну такой, какой она есть на самом деле".

Бугаев также подчеркнул, что фестиваль - это возможность показать Россию открытой, современной и демократичной страной. "Это возможность показать ее тем людям, которые будут создавать будущее других стран", - заключил он.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

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