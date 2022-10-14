Александр Бугаев также выразил уверенность, что на фестивале удастся избежать "политизации мероприятия"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) ожидает интересных и бурных дискуссий от молодых людей о будущем мира, однако надеется, что обсуждения не перейдут в конфликтные ситуации.

"Я уверен, что нет ни одной конфликтной ситуации, которую нельзя разрешить мирно. Уверен, что нам удастся избежать экстремальных вопросов, связанных с конфликтами, - сказал Бугаев в интервью ТАСС. - Все остальное в рамках дискуссионной программы - битва взглядов, битва дискуссий - совершенно допустимо. Ведь мы собираемся, чтобы поговорить о будущем".

Глава Росмолодежи также выразил уверенность, что на фестивале удастся избежать "политизации мероприятия".

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.