Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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10 октября, 14:32
Участники Фестиваля молодежи в Сочи посетят Ростов и увидят золото скифов

Всего область примет 100 иностранных делегатов из более чем из 50 стран мира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов совершат экскурсию из Сочи в Ростов-на-Дону, где получат возможность увидеть золото скифов в местном краеведческом музее и совершить прогулку на катере по реке Дон. Об этом рассказала ТАСС заместитель председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Тамара Шевченко.

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"В первый день программы участники посетят краеведческий музей, для них будет проведена экскурсия, где им покажут золото скифов и другие экспозиции. После этого участники увидят стелу "Освободители Ростова" на Театральной площади, далее прокатятся на колесе обозрения и отправятся на двухчасовую прогулку по Дону", - рассказала она.

В Минспорта региона ТАСС сообщили, что Ростовская область примет 100 иностранных участников фестиваля из более чем из 50 стран мира - Аргентины, Бразилии, Великобритании, Гамбии, Индии, США, Филиппин, Франции, Черногории, Чили и других. Также в рамках фестиваля в город приедут около 100 делегатов из российских регионов.

Как сообщается на официальном сайте фестиваля, запланирована экскурсионная программа и по другим городам области - Таганрогу и Новочеркасску, а также по станице Старочеркасской. В Новочеркасске участники фестиваля побывают в музее истории Донского казачества, где им покажут традиционные казачьи одежду и оружие. Кроме того, они посетят Атаманский дворец, где останавливались российские императоры, и Вознесенский войсковой патриарший собор - третий по величине православный храм в России.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, основные же мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики, заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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