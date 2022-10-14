Участники Фестиваля молодежи в Сочи посетят Ростов и увидят золото скифов

Всего область примет 100 иностранных делегатов из более чем из 50 стран мира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов совершат экскурсию из Сочи в Ростов-на-Дону, где получат возможность увидеть золото скифов в местном краеведческом музее и совершить прогулку на катере по реке Дон. Об этом рассказала ТАСС заместитель председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Тамара Шевченко.

"В первый день программы участники посетят краеведческий музей, для них будет проведена экскурсия, где им покажут золото скифов и другие экспозиции. После этого участники увидят стелу "Освободители Ростова" на Театральной площади, далее прокатятся на колесе обозрения и отправятся на двухчасовую прогулку по Дону", - рассказала она.

В Минспорта региона ТАСС сообщили, что Ростовская область примет 100 иностранных участников фестиваля из более чем из 50 стран мира - Аргентины, Бразилии, Великобритании, Гамбии, Индии, США, Филиппин, Франции, Черногории, Чили и других. Также в рамках фестиваля в город приедут около 100 делегатов из российских регионов.

Как сообщается на официальном сайте фестиваля, запланирована экскурсионная программа и по другим городам области - Таганрогу и Новочеркасску, а также по станице Старочеркасской. В Новочеркасске участники фестиваля побывают в музее истории Донского казачества, где им покажут традиционные казачьи одежду и оружие. Кроме того, они посетят Атаманский дворец, где останавливались российские императоры, и Вознесенский войсковой патриарший собор - третий по величине православный храм в России.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, основные же мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики, заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.