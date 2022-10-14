На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи приедут 190 делегатов из Дагестана

Волонтеры из республики уже прибыли в Сочи, до начала форума они будут проходить обучение

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Дагестан отправит на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи делегацию из 190 человек, в которую войдут молодые активисты и волонтеры. Об этом сообщил ТАСС председатель регионального комитета по подготовке и проведению форума и руководитель дагестанской делегации Магомед Абдулаев.

"В состав делегации Дагестана по итогам конкурсного отбора вошли 150 активистов из разных городов и районов республики в возрасте от 18 до 35 лет - лидеры молодежных некоммерческих организаций и политических партий, творческая и спортивная молодежь, молодые журналисты, преподаватели вузов, ученые, лидеры студенческого самоуправления, то есть различные категории молодежи. Также от республики поедут и 40 волонтеров, которые будут помогать организаторам фестиваля", - сказал Абдулаев.

По его словам, дагестанские волонтеры уже прибыли в Сочи и все эти дни будут проходить обучение, готовиться к встрече основных участников фестиваля. Добровольцы играют важную роль в подготовке и проведении фестиваля. Они будут встречать гостей на вокзалах и в аэропорту и помогать участникам во время проведения основных мероприятий, сообщил Абдулаев.

"Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи является самым масштабным событием в истории молодежной политики современной России. Уверен, он оставит очень положительные впечатления у ребят и подарит им массу возможностей и новых друзей", - считает собеседник агентства.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 14 октября в Москве, где пройдет международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.