Республика презентует итоги и достижения в сфере государственной молодежной политики и представит город высоких технологий Иннополис

"Мы готовим выставку непосредственно в Сочи, даже в двух местах. На первой выставке будет представлен социально-инвестиционный пот

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Республика Татарстан на выставке регионов во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи представит свой инвестиционный, научный, туристический и промышленный потенциал. Об этом на пресс-конференции во вторник рассказал заместитель министра по делам молодежи и спорта Татарстана, руководитель делегации республики на фестивале Рустам Гарифуллин.

енциал Татарстана, для всех участников проекта будет презентован туристический потенциал. Также мы будем презентовать итоги и достижения в нашей сфере государственной молодежной политики. И второй блок, который там пройдет, это будет промышленный инвестиционный потенциал", - рассказал он.

По словам Гарифуллина, в рамках второго блока Татарстан представит город высоких технологий Иннополис, его университет, а также тренажер "КамАЗа" и ряд прорывных медицинских технологий. Предполагается, что тематика выставки будет меняться ежедневно в течение всех 10 дней ее проведения. Кроме того, во время фестиваля делегаты из Татарстана продемонстрируют национальные костюмы и народное творчество.

Всего от Татарстана в Сочи уехали 180 волонтеров. В четверг на фестиваль отправится делегация республики в составе 200 человек.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 14 октября в Москве, где пройдет международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей более чем из 100 стран мира. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.