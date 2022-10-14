Участники Фестиваля молодежи придумают программу привлечения студентов в Татарстан

Отмечается, что для разработки целевой программы молодежь из 48 стран соберется на одной площадке в Иннополисе

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Иностранные делегаты, участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в рамках региональной программы в городе Иннополисе (Татарстан) разработают программу привлечения молодежи в Казань и Татарстан. Об этом сообщила во вторник журналистам ответственный секретарь регионального подготовительного комитета республики Алла Кондратьева.

"В рамках региональной программы заявлена тема "Традиции и технологии", именно в столицу технологий Татарстана - город Иннополис - мы и повезем делегатов. Там совместно со студентами они смогут подумать и разработать целую программу по привлечению иностранных студентов в Казань и Татарстан", - сказала она.

Кондратьева добавила, что на одной площадке соберется молодежь из 48 стран. "Мы не можем не использовать такую возможность. Закончим дискуссионную программу пленарной сессией, где проанализируем имидж Татарстана в популярных поисковых системах для молодежи", - отметила она.

Ранее сообщалось, что участники также смогут посетить Казанский кремль, остров-град Свияжск, а в рамках культурно-спортивной программы познакомятся со стадионом "Казань-Арена" и проведут товарищеские матчи по футболу. Кроме того, колорит республики для них будет представлен в рамках этнокультурного фестиваля "Мозаика культур".

С 14 по 17 октября в Казань приедет около 100 иностранных делегатов со всего мира на региональную программу Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 15 российских городов, в том числе Казань, Калининград, Красноярск, Махачкала, Севастополь, Санкт-Петербург и Екатеринбург получили право принять у себя участников фестиваля. Каждый субъект разрабатывает свою уникальную программу пребывания делегатов. Как сообщалось ранее, более тысячи иностранных участников фестиваля зарегистрировались для поездки в российские города в рамках региональной программы.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 14 октября в Москве, где пройдет международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.