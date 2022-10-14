Путин пообщается в Сочи с участниками Фестиваля молодежи

Дмитрий Песков сообщил, что в день открытия фестиваля президент может выступить с речью и побеседовать с молодежью, а 21 октября примет участие в работе некоторых секций

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует пообщаться в Сочи с участниками Фестиваля молодежи, принять участие в работе некоторых секций.

"Мы ожидаем, что в эти дни вокруг Валдайского форума Путин также в различных форматах пообщается с участниками Фестиваля молодежи и студентов, в субботу, 21 октября, он примет участие в некоторых секциях по обсуждению различных вопросов в рамках фестиваля, опять пообщается с участниками фестиваля, он также посетит закрытие фестиваля", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В день открытия фестиваля Путин может выступить с речью и побеседовать с молодежью. "Это будет живая беседа без какой-то конкретной повестки дня, там в основном иностранцы среди участников, будет свободная беседа", - прогнозирует представитель Кремля. Он не стал называть временных рамок этого общения. В другие дни фестиваля "в разных форматах общение с участниками фестиваля у президента будет", добавил пресс-секретарь главы государства.