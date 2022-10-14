Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи примут участие в парусной регате в Сочи

Для волонтеров ВФМС-2017 специально учредили формат гостевой гонки

КРАСНОДАР, 10 октября. /ТАСС/. Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи и студентов примут участие в гонках Национальной парусной лиги - 2017, сообщила во вторник ТАСС PR-директор Всероссийской федерации парусного спорта Анна Мстиславская.

В Сочи с 12 по 22 октября пройдет заключительный этап Национальной парусной лиги - 2017, соревнования проводились в несколько этапов с марта. "В гостевой гонке примут участие от 15 до 18 волонтеров фестиваля. Гонка состоится в субботу, 14 октября. У нас с фестивалем общая цель - популяризация спорта и развитие здорового образа жизни, поэтому мы решили интегрировать участников двух мероприятий", - сказала Мстиславская.

Она пояснила, что формат гостевой гонки был учрежден специально для волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который параллельно с парусной регатой пройдет в Сочи. По словам собеседницы агентства, в основных состязаниях гранд-финала примут участие в общей сложности около 37 команд в высшем и премьер-дивизионах. В команды вошли российские спортсмены, чемпионы мира и Европы. Национальная парусная лига проводится в России третий сезон.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира. Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX фестиваля.