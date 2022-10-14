Участники Фестиваля обсудят вопросы клиентоориентированности, технологий и инноваций в железнодорожной сфере

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Более 500 железнодорожников из 27 стран примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в России с 14 по 22 октября. Работа секции откроется 16 октября 2017 года в Сочи, сообщает в среду пресс-служба фестиваля.

"В работе железнодорожной секции примут участие более 500 представителей молодежи из 27 стран, а также члены Международного союза железных дорог", - говорится в сообщении.

Руководство РЖД также примет участие в железнодорожной секции фестиваля, отмечают в пресс-службе.

Основные направления секции сфокусируются на обсуждении клиентоориентированности, технологий и инноваций в железнодорожной сфере. Участники представят свое видение железнодорожной транспортной системы будущего, общих целей, задач и перспектив ее развития.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.