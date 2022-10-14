Форум молодых дипломатов соберет в Сочи 150 участников из 70 стран

В рамках мероприятия планируется подписание декларации о создании Международной ассоциации молодых дипломатов

Главными темами встречи, которая соберет 150 участников из 70 стран мира, станут роль молодежной дипломатии в современных международных отношениях, информационная безопасность и экология. Как отметили в пресс-службе совета, на форуме ожидаются выступления широко известных в дипломатических кругах спикеров. Кроме того, готовится подписание декларации о создании Международной ассоциации молодых дипломатов.

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Глобальный Форум молодых дипломатов пройдет 14-20 октября в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Совета молодых дипломатов МИД РФ, который и выдвинул соответствующую инициативу.

По словам представителя пресс-службы, подобные встречи планируется проводить на площадке Сочинского экономического форума на ежегодной основе.

"Первый глобальный форум является результатом более чем четырехлетней деятельности нашего Совета [молодых дипломатов МИД РФ] по работе со своими зарубежными коллегами, - заявил в связи с предстоящей встречей председатель совета Константин Колпаков. - Этот проект не имеет аналогов в мире и позволяет молодым дипломатам со всего мира познакомиться друг с другом в неформальной обстановке и одновременно обсудить актуальные проблемы международных отношений". По его словам, цель форума - "заложить прочный фундамент долгосрочных отношений, основанных на принципах открытости, равенства, полицентричности и взаимовыгодного сотрудничества".

"Приятно осознавать, что молодые дипломаты со всего мира соберутся, чтобы не только послушать, но и, что важнее, услышать друг друга. А мы в свою очередь будем бережно хранить дружественную атмосферу между участниками, стремиться через диалог сближать наши страны и народы", - подчеркнул Колпаков.

Совет молодых дипломатов - молодежная общественная организация Министерства иностранных дел РФ. Совет создан в 2001 году по взаимной инициативе руководства и активной молодежи МИД. Основные задачи совета - повышение профессиональной квалификации молодых сотрудников, поддержание традиций дипломатической службы и корпоративного духа, содействие созданию необходимых социально-бытовых условий работы молодых сотрудников и повышение мотивации молодежи, налаживание обратной связи с руководством министерства, развитие творческого и научного потенциала в целях эффективной самореализации молодежи, сотрудничество с общественными организациями МИД России.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.