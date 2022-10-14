Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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10 октября, 19:48
Участники ВФМС-2017 обсудят в Оренбурге экономику будущего

Они также посетят четыре предприятия - производственную компанию "Пластик", Завод бурового оборудования, индустриальный парк "Оренбургский пуховый платок" и молокоперерабатывающий завод "Летний луг"

ОРЕНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Иностранные участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в рамках региональной программы обсудят экономику будущего и посетят предприятия в Оренбурге. Об этом во вторник сообщили ТАСС в департаменте молодежной политики Оренбургской области.

"Основной темой региональной площадки станет экономика будущего, ключевым событием станет панельная дискуссия об экономике будущего и инновациях в производстве", - отметил представитель департамента.

В рамках образовательной программы участники посетят четыре предприятия - производственную компанию "Пластик", Завод бурового оборудования, индустриальный парк "Оренбургский пуховый платок" и молокоперерабатывающий завод "Летний луг".

С 14 по 17 октября в Оренбурге пройдет региональная программа ВФМС. В город приедет молодежь из 54 стран. Гости региона также посетят Дни оренбургского пухового платка и увидят самый большой в мире пуховый платок. Всего от области для участия в Фестивале отобрано 150 человек, из них 50 - волонтеры.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартует 14 октября в Москве, где пройдет международный парад-карнавал, основные события Фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня Фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Фестиваля.

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