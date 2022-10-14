"Соколы России" выступят на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

В Минобороны сообщили, что полеты пройдут на высоте до 200 метров, при этом скорость самолетов будет достигать 800 км/ч

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Пилотажная группа "Соколы России" 17 октября в Сочи покажет маневренный воздушный бой на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"Летчики ВКС покажут маневренный воздушный бой с применением наступательно-оборонительных приемов на ограниченном пространстве и малой высоте, что обеспечивает зрелищность пилотажа, позволяет зрителям увидеть происходящее в воздухе, оценить маневренные возможности отечественных истребителей и мастерство летчиков. Выступление экипажей Воздушно-космических сил запланировано на 17 октября и пройдет над береговой линией в районе Олимпийского парка", - рассказали в ведомстве.

По словам представителя Минобороны, полеты пройдут на высоте до 200 метров. При этом скорость самолетов будет достигать 800 км/ч.

"Соколы России" продемонстрируют не только воздушный, но и групповой пилотаж в полетном порядке "ромб" из четырех истребителей, а также выполнят ряд фигур, включая "петлю Нестерова", "бочку", "ракушку", "вираж", "роспуск" и другие, на минимальных интервалах и дистанциях.

"Ведущий группы полковник Александр Гостев выполнит одиночный пилотаж. Зрители увидят традиционные фигуры - "колокол", проход на малой скорости, "ухо", "нож", "кадушка", а также фигуры, которые впервые включены в программу. Их освоение и использование расширяют боевые возможности многоцелевого истребителя, позволяют пилоту эффективно применять оружие при завоевании господства в воздухе", - рассказали в ведомстве.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартует 14 октября в Москве, где пройдет международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.