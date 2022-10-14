По словам сотрудника минмолодежи региона Руслана Рузанова, в период с 14 по 17 октября республику посетят 50 иностранных участников фестиваля

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Министерство по делам молодежи совместно с министерством по туризму и народным художественным промыслам Дагестана организует экскурсии и ремесленные мастер-классы для иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые посетят республику с 14 по 17 октября. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель региональной программы фестиваля, сотрудник минмолодежи региона Руслан Рузанов.

"В рамках региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов с 14 по 17 октября Дагестан посетят 50 иностранных представителей молодежи. Первый день для участников будет организована поездка на самый высокий бархан в Европе - Сарыкум", - сказал Рузанов.

По его словам, 15 октября совместно с минтуризма республики будет организована поездка в Казбековский район на Сулакский каньон. "Во второй половине дня их ждут мастер-классы по изготовлению изделий народных художественных промыслов из глины, дерева, серебра. Ребята увидят, как создаются балхарские кувшины, унцукульские трости, кубачинские ювелирные украшения", - уточнил собеседник агентства.

В Доме дружбы Махачкалы планируется проведение пленарной сессии с участием руководства республики, а также онлайн-трансляция открытия фестиваля в городе Сочи, экскурсия по лаборатории национального костюма и посещение музея Дружбы народов.

"На следующий день, 16 октября, для ребят будет организована поездка в Дербент, где их познакомят с достопримечательностями города и национальной кавказской кухней, расскажут о культуре и традициях Дагестана", - рассказал Рузанов.

Дагестан отправит 190 человек

Как сообщал ТАСС ранее во вторник, Дагестан на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи отправит делегацию из 190 человек, в которую войдут молодые активисты и волонтеры.

"В состав делегации Дагестана по итогам конкурсного отбора вошли 150 активистов из разных городов и районов республики в возрасте от 18 до 35 лет - лидеры молодежных некоммерческих организаций и политических партий, творческая и спортивная молодежь, молодые журналисты, преподаватели вузов, ученые, лидеры студенческого самоуправления, то есть различные категории молодежи. Также от республики поедут и 40 волонтеров, которые будут помогать организаторам фестиваля", - сообщил ТАСС председатель регионального комитета по подготовке и проведению форума и руководитель дагестанской делегации Магомед Абдулаев.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 14 октября в Москве, где пройдет международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15 - 22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.