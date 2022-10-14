Билет Хорхе Луису Алдане обошелся в $1,5 тысячи

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 октября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Парагвайский студент Хорхе Луис Алдана, который станет одним из участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России, обязан этой возможностью не только своим способностям, но и кулинарным талантам своих родственников. Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС сам молодой человек, его семья помогла ему собрать деньги на билет, организовав домашнюю ярмарку блюд национальной кухни.

"Парагвайцы, прошедшие отбор, должны сами оплачивать [поездку]. В нашей стране нет организации, которая помогала бы нам в этом. Хотя в моем случае небольшую часть суммы, необходимой для покупки билета, внесла мэр моего города [Сьюдад-дель-Эсте Сандра Закариас]", - пояснил Алдана. По словам студента, стоимость авиабилета в Москву составила около $1,5 тыс., что никак не вписывалось в бюджет его семьи.

Когда оргкомитет фестиваля подтвердил Алдане, что он отобран в качестве одного из участников, молодой человек еще не знал, сможет ли позволить себе такую поездку. О своих трудностях парагвайский студент написал в одной из социальных сетей. Ему сразу же стали приходить сообщения от людей, которые выражали готовность помочь и предлагали различные идеи насчет того, как собрать необходимую сумму.

В итоге было решено, что родители и братья Алданы будут готовить блюда парагвайской кухни, а его друзья и соседи посетят импровизированную домашнюю ярмарку, чтобы приобрести результаты их кулинарного труда. "Дважды мы организовывали такие мероприятия, каждый раз еда готовилась на 130 человек. Да, было очень много еды", - рассказал молодой человек.

"Парагвайский суп" и русская культура

Все, кто сочувствовал Алдане и его стремлению попасть в Россию на фестиваль, могли заказать и популярную во всем мире жареную курицу, и приготовленные по местным рецептам салаты, и "парагвайский суп" (по-испански sopa paraguaya) - национальное блюдо этой южноамериканской страны, которое вопреки названию представляет собой вовсе не суп, а нечто среднее между пирогом и запеканкой. "Это единственный в мире твердый суп, он очень вкусный. Его основные ингредиенты - сыр и кукурузная мука", - пояснил студент ТАСС.

По его словам, благодаря друзьям и соседям, которые приобретали эти домашние блюда, большая часть необходимой суммы была собрана. "Мне помогли и моя семья, и люди со всего района. Узнав, что я был выбран одним из представителей Парагвая, они обрадовались за меня. Все соседи приняли участие в этом сборе средств, и я им очень за это благодарен", - сказал молодой человек.

19-летний Алдана учится на первом курсе бразильского Федерального университета латиноамериканской интеграции, который расположен на юге крупнейшей южноамериканской страны у границы с Парагваем. Он изучает инженерную физику. Свое желание посетить фестиваль молодой человек объясняет интересом как к самому событию, так и к государству, которое принимает его в этом году.

"Я хочу поехать и представлять свою страну, потому что фестиваль - это грандиозная возможность для обмена опытом между студентами со всего мира, для знакомства с их культурой и распространения информации о нашей культуре. Кроме того, меня очень привлекает русская культура, я уже давно интересуюсь и восхищаюсь ею. Будет хорошо лично познакомиться с ней, находясь там [в России]", - отметил молодой человек.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, последний - в столице Эквадора, Кито, в 2013 году.