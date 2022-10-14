Ставрополье отправит на Фестиваль молодежи и студентов делегацию из 134 участников

В качестве добровольцев на форум уже поехали 90 жителей региона

СТАВРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Более 130 студентов, представителей общественных организаций и работающей молодежи Ставропольского края отправятся на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, сообщила в среду ТАСС старший специалист регионального Центра молодежных инициатив Анна Политонова

"Участники, а это студенты шести вузов, представители молодежных организаций и работающая молодежь, поедут на Фестиваль в качестве слушателей лекций", - пояснила собеседница агентства, добавив, что еще 90 жителей Ставрополья уже отправились на мероприятие как волонтеры.

В составе делегации помимо слушателей поедет руководитель центра развития массового спорта и уличных культур Offbeats Валентин Работенко, который выступит в программе Фестиваля и поделится своим опытом с другими участниками. Деятельность его клуба, пояснил участник Фестиваля, связана с развитием "паркура, воркаута и даунхилла". Организация также проводит мастер-классы и семинары.

"На площадке "Гражданские инициативы" я буду рассказывать на своем примере, как гражданская инициатива может вырасти в общественную организацию, а дальше выстраивать работу с муниципалитетами и региональной властью, - сказал Работенко. - Наши проекты включены в программу реализации молодежной политики города Ставрополя, и наш опыт можно применить в любом другом регионе".

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в Фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.