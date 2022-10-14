Представители делегации Украины примут участие во Всемирном фестивале молодежи

Говоря о том, как на фестивале будут предотвращаться возможные конфликты, сенатор Елена Афанасьева выразила уверенность, что безопасность будет обеспечена на высочайшем уровне

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Представители украинской делегации зарегистрировались для участия в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в России. Об этом в среду на пресс-конференции заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева.

"Да, мы ожидаем представителей делегации оттуда. Ждем", - сказала она, отвечая на вопрос, зарегистрировались ли среди делегатов фестиваля представители украинской молодежи.

Говоря о том, как на фестивале будут предотвращаться возможные конфликты, сенатор выразила уверенность, что безопасность будет обеспечена на высочайшем уровне. "Для этого задействованы все государственные возможности. Все наши структуры готовы принимать фестиваль. Но личные конфликты бывают, для их предотвращения подготовлены, в том числе и волонтеры", - сказала Афанасьева.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.