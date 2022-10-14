На Фестиваль молодежи едут представители шести муниципалитетов Архангельской области

В рамках фестиваля регион представит скульптуру "Птица счастья", которая посвящена культуре области

АРХАНГЕЛЬСК, 11 октября. /ТАСС/. Делегаты из Архангельской области отправляются в среду на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, в составе делегации 74 человека из шести муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба Северного арктического федерального университета (САФУ).

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"Делегация Архангельской области 11 октября отправляется в Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов. Вся делегация участников от Архангельской области составляет 74 человека, 41 из которых рекомендованы регионом, а остальные - Национальным подготовительным комитетом. В составе делегации есть представители Архангельска, Северодвинска, Котласа, Новодвинска, Устьянского и Вилегодского районов", - говорится в сообщении.

Архангельская область представит на фестивале "Птицу счастья" - деревянную скульптуру, на полках-крыльях которой будут находиться книги, фотографии, спортивные кубки и другие атрибуты, характеризующие культуру региона. Жителям Архангельска она была показана во время фестиваля фейерверков 1 октября.

Ранее в Сочи отправились волонтеры из Архангельской области, которые будут работать на фестивале, в их числе студенты САФУ. Всего в фестивале примет участие 220 представителей области.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 14 октября в Москве, где пройдет международный студенческий парад-карнавал, основные же события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города России - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.