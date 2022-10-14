Во время парада Фестиваля молодежи и студентов в Москве пройдет небольшой дождь

В Гидрометцентре сообщили, что участников Фестиваля в Сочи также ожидают небольшие дожди

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Парад делегаций на открытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в Москве в субботу, может быть омрачен небольшим дождем. Об этом ТАСС рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В субботу днем небольшой дождь. <...> Ночь теплая, 5-7 [градусов]. Днем 8-10 градусов. Но ветер уже будет разворачиваться на западный, 5-10 м/с", - сказала Макарова.

Что касается прогноза погоды в Сочи, то, по словам Макаровой, там участников также ожидают небольшие дожди, но температура воздуха будет выше, чем в Москве - 17-19 градусов. Ночная температура в регионе будет колебаться в районе 10-11 градусов. Прогноз на выходные еще может быть уточнен, но в целом такая погода и в Москве, и в Сочи соответствует климатической норме.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.