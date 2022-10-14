Чемпион Европы по шахматам Инаркиев представит Ингушетию на фестивале молодежи в Сочи

Всего от республики на форум поедут 45 человек

МАГАС, 11 октября. /ТАСС/. Шахматист Эрнесто Инаркиев войдет в состав делегации Ингушетии, которая примет участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Об этом сообщил ТАСС возглавляющий делегацию и. о. главы комитета по делам молодежи Ингушетии Юсуп Чориев.

"От Ингушетии на фестиваль поедут 45 человек - это студенты, молодые ребята, работающие в органах госвласти, лидеры молодежных движений и общественных организаций, спортсмены, журналисты и молодые ученые. В их числе и чемпион Европы по шахматам Эрнесто Инаркиев", - сказал глава комитета.

По его словам, Инаркиев даст мастер-класс для участников форума.

Чориев рассказал, что республика примет участие в выставке Youth Expo, которая пройдет в рамках фестиваля, и презентует там потенциал региона, проведет различные мастер-классы, познакомит с выпускаемой продукцией. Посетители стенда Ингушетии смогут попробовать яблоки из садов интенсивного типа, горный мед, ингушские лепешки с начинкой, халву из пшеничной и кукурузной муки. "Здесь можно будет не только попробовать блюда ингушской национальной кухни, но и приобрести сувениры, в том числе производимые в республике изделия из натуральной кожи рыб", - сказал Чориев.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 14 октября в Москве, где пройдет международный студенческий парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.