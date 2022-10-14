Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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11 октября, 17:25
Около 40 тыс. человек примут участие в параде студентов в Москве

Масштабное студенческое шествие пройдет в столице 14 октября

МОСКВА, 11 октября./ТАСС/. Порядка 40 тыс. человек станут участниками парада-карнавала, который пройдет в Москве 14 октября в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС). Об этом сообщила в среду журналистам член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, глава рабочей группы Совфеда по взаимодействию с организаторами ВФМС Елена Афанасьева.

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Она напомнила, что фестиваль будет открываться 14 октября масштабным студенческим шествием в столице. "Мы ожидаем, что в нем примут участие около 40 тыс. российских студентов и иностранных участников", - сказала сенатор.

Она также отметила, что все основные мероприятия фестиваля - с 15 по 21 октября - будут проходить в Сочи, на территории Олимпийского парка. "Это впервые за историю фестиваля - фестивальные события проходят вне столицы. Но мы посчитали это правильным, потому что в Сочи есть вся инфраструктура, там еще тепло и есть площадки, на которых молодежь сможет обсуждать свои вопросы, [участники] будут находиться в одном городке и смогут очень мобильно передвигаться", - пояснила Афанасьева.

По ее словам, в рамках фестиваля ежедневно будут работать около 70 различных площадок, где пройдут дискуссии, тренинги, обсуждения, презентации.

Всего в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов примут участие 20 тыс. человек из 193 стран. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия .

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